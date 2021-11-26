Владимир Натанович Винокур актер, юморист

Родился 31 марта 1962 года в Курске. Петь он любил с детства. Во время учебы в школе занимался в кружке самодеятельности. Узнав об увлечении Володи, мать записала его в специализированный кружок.

В 1962 году Винокур отдыхал в пионерском лагере "Артек" и стал участником международного конкурса. Он исполнил "Бухенвальдский набат" композитора Вано Мурадели и выиграл. Золотую медаль ему вручал первый космонавт Юрий Гагарин.

В 1963-1967 годах учился в Курском монтажном техникуме, параллельно занимаясь на вечернем дирижерско-хоровом отделении музыкального училища. Позже попытался поступить в ГИТИС, на отлично прошел три вокальных тура, но так как у него не было документов об оконченном среднем образовании, выбыл из конкурса. В том же году его призвали в армию, он служил в ансамбле песни и пляски Московского военного округа в Москве.

В 1969-м, еще будучи в армии, таки поступил в ГИТИС. С 1973 по 1975 годы совмещал учебу с работой в цирке на Цветном бульваре.

Когда Винокур был на четвертом курсе, главный режиссер Московского театра оперетты Георгий Ансимов пригласил его к себе, и тот за два года сыграл множество ролей.

В 1975-м по рекомендации пианиста Михаила Банка Юрий Маликов предложил Винокуру присоединиться к своему популярному ВИА "Самоцветы", и он выступал с номером "Осечка", где пародировал многих известных артистов.

В 1977 году стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады, выступив с монологом Леонида Якубовича "Про старшину Ковальчука". С тех пор начал сольную карьеру, выступал на самых главных сценах страны, выезжал за рубеж в составе официальных делегаций.

В разное время Винокур выступал с актерами Романом Казаковым, Ильей Олейниковым и Ефимом Александровым.

16 января 2014 года артист стал участником эстафеты Олимпийского огня в Курске.