Бюстгалтеры поверх пальто и розовые платья для мужиков: Васильев шокировал тенденциями

"-Вера, что теперь носят? – В каком смысле? – В смысле одежды... – А зачем это вам?" – кто не помнит этот диалог из "Служебного романа"! О том, что нужно носить во второй год пандемии рассказал историк моды Александр Васильев во время творческой встречи в универмаге ХЦ. "Дни.ру" записали советы специалиста по красоте.

1. Сегодня не осталось разделения между женскими и мужскими цветами. Все то, что женщины экспроприировали у мужчин – брюки, пиджаки, рубашки, короткие стрижки, обувь на низком ходу, жилеты, ремни, галстуки, футболки, шорты – это модно. Через 2-3 года мы будем говорить: как странно одевались женщины. Но сейчас пик спроса на мужские пиджаки. Наденьте пиджак мужа или любовника.

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2. Важнейшим аксессуаром на лето будут солнечные очки. Хотите дешево и стильно себя переодеть – купите себе модные, большие пластмассовые очки а-ля 70-е годы. Чем больше очки, чем больше лица они прикрывают, тем стильнее. В идеале – круглые стекла.

3. В моде оверсайз – огромные пиджаки, огромные детали. Чем более грузная фигура, тем лучше выглядит оверсайз – скрываются все недостатки.

4. Очень сильно влияние востока. Многие дизайнеры предлагают под платье надевать шаровары – это конечно типично мусульманский тренд. Но я бы посоветовал леггинсы или лосины. Только не носите легинсы с пуловером – это плохо. Во-первых, показан весь "кардашьян" и "улыбка Фараона". Носите леггинсы только с туникой или с платьем!

5. Отдельно носимый бюстгальтер не слишком популярен, но появляется много бюстгальтеров поверх платья – этот тренд меня удивляет. Некоторые даже носят бюстгальтер поверх пальто.

6. Очень характерно для сегодняшнего времени сочетание спорта и кэжуал. Так же кэжуалщик часто использует мотивы деграде – переход от одного цвета к другому.

7. Сейчас в тренде платья для мужчин! И в цветок, и и в горох, и в полоски, просто наша эстетика в стране не позволяет. На западе это сплошь и рядом. Кстати, теперь многие мужчины ходят в розовом. Раньше говорили: мужчина точно не пойдет в коралловом или в красном, или в сиреневом. А сейчас многие именно в этом.

8. В моде платья, как у Аллы Пугачевой, где она как-будто краску разлила с пышной юбкой, помните? А так же очень популярен сейчас стиль граффити, как будто из болончика все разрисовали.

9. На лето нужно купить много браслетов! Моя соведущая по "Модному приговору" Надежда Бабкина очень любит браслеты. У нее с собой в гримерке на съемках всегда "пещера али-бабы" – лотки с изумрудами, сапфирами, рубинами и бриллиантами. И она говорит: "Саш, ну что еще добавить? Я отвечаю, что может что-нибудь снимем? "Нет-нет, так не пойдет, лучше немного добавим!" – кричит Надя.

10. Пояс очень важен сегодня! И, как в 90-е годы, вернулась брендомания! Обязательно на поясе должны сверкать металлические бренды!