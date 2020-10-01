55-летняя Зудина произвела фурор на красной дорожке ММКФ

Для российских знаменитостей ММКФ стал отличной возможностью предстать перед публикой и продемонстрировать свои лучшие наряды. Например, Анна Калашникова вышла на красную дорожку в нежно-розовом платье с небольшим шлейфом. Актриса дополнила свой образ аксессуарами с бриллиантами, которые роскошно переливались под софитами.
Звезда сериала "Хороший человек" Юлия Снигирь позировала перед папарацци в золотистом платье, чем выделилась из общей массы. Актриса не стала перегружать образ украшениями, отдав предпочтение лишь небольшим часам, еле заметному кольцу и серьгам в форме ромба.
Серьезную дискуссию мог вызывать образ Марии Александровой. Сочетание черного брючного костюма и зеленого сетчатого платья выглядело как минимум оригинально.
Ольга Красько шагнула на красную дорожку в скоромном голубом платье и практически без аксессуаров. Желая подчеркнуть свою сдержанность в образе, актриса выделилась из толпы, ведь таких ярких красок на открытии ММКФ было довольно мало.
Как только к объективам вышли Виктор Васильев и Анна Снаткина, супруги тут же приковали взгляды собравшихся. Телеведущий выбрал классический костюм, белую рубашку и бабочку, в то время как его жена решила надеть наряд посмелее. Чтобы гармонировать, пара предпочла в одежде черный цвет.
Дерзкий наряд Оксаны Акиньшиной поразил народ еще до того, как она появилась на красной дорожке. Подписчикам своего инстаграм-аккаунта актриса показала свой образ с интересного ракурса. Поклонники оценили глубокое декольте и заметили, что бюстгалтер знаменитость не надела.
Продолжает поражать своей красотой 55-летняя Марина Зудина. Актриса знает, какие наряды особенно подчеркивают ее фигуру. На ММКФ звезда красовалась в черном платье с открытой спиной.
Закрытие Московского международного кинофестиваля намечено на 8 октября. За это время судьям будут представлены 13 фильмов. Оценивать ленты будут режиссер Тимур Бекмамбетов, актриса Марина Александрова, кинокритик Брайан Вайнер, румынский продюсер Александр Йорданеску и египетский писатель Махмуд Солиман.
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