Хороший заработок: платья покойницы Началовой показывают за деньги

Юлия Началова была знатной модницей. Поклонники мечтают о том, что ее изысканные наряды со временем станут экспонатами мемориального музея. А сегодня некоторые из платьев артистки можно увидеть на выставке из коллекции Александра Васильева, которую он возит по городам.

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