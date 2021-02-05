По следам королевы Гамбит: 5 способов носить шахматную клетку

Сериал "Ход королевы" стал феноменом современной культуры. Затронул он и модную сферу: шахматные мотивы ворвались на рынки одежды. Заполонили вещи с клетчатым принтом и модные блоги. В зависимости от цветового сочетания – черно-белый либо цветной – предметы одежды смотрятся совершенно по-разному. Правильно подобранная вещь прекрасно впишется в любой образ и станет в нем привлекательным акцентом.



О том, как носить и с чем сочетать популярную в этом сезоне шахматную клетку, рассказывает Марта Фролова – предприниматель, создатель брендов женской одежды Martache и Martache Woman.



Такая разная шахматная клетка

На смену шотландским клетчатым мотивам пришли шахматные. Причем дизайнеры предлагают носить их прямо сейчас – приобретая верхнюю одежду с крупными квадратами либо дополняя образ аксессуарами популярной расцветки. Однако весной и летом клетка останется модной: актуальны брюки до щиколотки, шорты, юбки, а также куртки и пиджаки.

Не стоит думать, что этот принт скучен и однообразен. Дизайнеры играют с размером квадратов – от очень мелких до поразительно крупных. Клетки располагаются не только стандартно, как на шахматной доске, но и ромбами, что придает изделиям совершенно иной вид.

Что носить и какому типу фигуры "показана" шахматная клетка

Сейчас с расцветкой "шахматка" популярны все предметы гардероба – от объемной эко-шубы до мини-юбки. Если вам не к лицу черно-белый принт, выбирайте подходящий тон. Дизайнеры отпустили фантазию – вещи предлагаются не только пастельных, но и люминесцентных ярких оттенков.

Несколько нюансов, которые необходимо учитывать при выборе предмета одежды в шахматную клетку:

принт на одежде должен быть пропорциональным вашему телу: если фигура крупная, нужно надевать крупную клетку – потому что мелкая будет на контрасте увеличивать ваши объемы;

крупный клетчатый узор на юбке скорректирует объем бедер, делая их несколько уже – но его особенность в том, что он все равно полнит, хоть и не так, как мелкая шахматка: поэтому учитывайте, что такой принт в любом случае будет прибавлять вам килограммов;

светлый крупный и средний клетчатый узор визуально придает дополнительный объем фигуре;

шахматная клетка неплохо сочетается с другими принтами – с полоской, цветочным, также можно комбинировать: шахматку + шахматку, клетку + однотонную одежду, однотонные вещи + клетчатые аксессуары.

Выбирая одежду с шахматным принтом под тип фигуры, нужно понимать, на чем необходимо сделать акцент. Если у вас узкие плечи и широкие бедра, шахматным пусть будет верх. Если же ситуация с точностью до наоборот – отдайте предпочтение клетчатому низу и однотонному верху.

Пять модных образов с шахматной клеткой

1. Образ Casual



Кожаные брюки и куртка-рубашка с шахматным принтом составят повседневный комплект – немного дерзкий, но притягательный. Отдайте предпочтение твидовой шахматной юбке с простым однотонным верхом – добавьте образу элегантности, простоты и лаконичности. Изюминку в такой образ в стиле casual привнесет удлиненный жакет либо жилет оверсайз модной расцветки.



2. Романтика свиданий

Казалось бы, клетка – строгая и не подходит для романтичного стиля. Но милое клетчатое платье с кокетливыми рукавами-фонариками придаст образу воздушность и легкость. А соединив пальто-оверсайз в мелкую клетку с белой рубашкой и ботфортами, можно получить изысканность и элегантность в одном флаконе. Теперь смело можно и на свидание!

3. Образ "школьницы"

Здесь важным элементом выступит юбка-плиссе (вариант для молодых и дерзких), стильные клетчатые жакеты добавят внешнему виду шарма, а укороченные кардиганы украсят даже самый скучный офисный стиль.

4. Повседневный наряд

Для ежедневных образов выбирайте клетчатый низ либо верх. Остальные элементы одежды желательно оставить однотонными (хотя можно попробовать смиксовать вещи с разной клеткой). Для прогулок подойдут джинсы, брюки или юбки с шахматным принтом. Можно низ выбрать однотонный, а для верха подобрать объемную модель модной расцветки.

5. Образ для холодной погоды

Для верхней одежды предлагается просто гигантская "плитка" – меховое пальто-макси, пальто-шубы, пуховик-халат. Расцветки черно-белые или пастельные. Несмотря на пестроту, даже с такими предметами одежды можно создать строгий гармоничный образ – наденьте строгие прямые брюки, отдайте предпочтение элегантным сапогам или ботильонам, добавьте аксессуары (сумочку с жестким корпусом или объемный мягкий клатч). Соединяя ту же верхнюю одежду с брюками с лампасами, кроссовками и игривой сумочкой, получаем уличный образ – комфортный и слегка игривый.

Резюмируя, можно сказать, что шахматная клетка подходит под любой тип фигуры, любую погоду и любое настроение. Главное – подбирать модель, подходящую вам по силуэту, расцветке и стилю. Либо просто разбавлять образ ярким акцентом в стиле королевы Гамбит.