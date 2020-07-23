Александр Васильев раскрыл секрет популярности звезды сериала "Мажор" Карины Разумовской

Знаменитый историк моды Александр Васильев проанализировал стиль актрисы Карины Разумовской. Звезда сериала "Мажор", по мнению кутюрье, может служить примером в вопросах имиджа.

По словам Васильева, оценивать образы Разумовской достаточно сложно – артистка практически не появляется на светских вечеринках и красных дорожках. В связи с этим судить гардероб Карины Александр Александрович не может.

Впрочем, как заметил историк моды, звезда сериала "Мажор" частенько принимает участие в фотосессиях. На съемках с артисткой работают стилисты. Эксперты облачают знаменитость в однотонные наряды. Васильев считает, что для такой женщины как Разумовская – это идеальный вариант. Карина никогда не выглядит вульгарно.

В одежде актрисы можно заметить "особенности русского вкуса", которые проявляются в стремлении носить яркие вещи. Звезде сериала "Мажор" как заметил кутюрье, такой стиль к лицу.

Александр Васильев с сожалением отметил, что образам Карины Разумовской часто чего-то не достает. Артистка практически не носит украшения, перчатки, сумки. Между тем именно аксессуары акцентируют внимание на индивидуальности их обладательницы.

Кутюрье подчеркнул, что девушек по типажу похожих на Разумовскую много в России. В этом, по мнению Александра Александровича, кроется секрет популярности звезды сериала "Мажор". "Зрительницы находят в госпоже Разумовской некое сходство с собой, какие-то возможно общие черты лица", – сказал историк моды.