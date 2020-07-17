Рогов прошелся по внешнему виду Канделаки: Это плохо

В инстаграм-аккаунте Тины Канделаки много снимков, на которых телеведущая демонстрирует дорогие наряды. Правда, одни вещи давно вышли из моды, а другие неправильно сочетаются, заметил Александр Рогов.
Некоторые образы Канделаки помогает составлять фешен-директор журнала Tatler. Однако Рогов не видит результата – практически все варианты оставляют желать лучшего.
"Вижу просто некий набор трендов: красный цвет, джинсы с высокой посадкой, футболка, цепь-чокер и просто белые лодки. Это плохо!" – сказал Александр.
А вот давнюю соперницу Тины Ксению стилист, напротив, похвалил. Он отметил, что в последнее время Ксения Собчак выглядит симпатично.
Рогову понравился недавний образ журналистки – брючный костюм кофейного цвета в сочетании с майкой и замшевой сумкой. "Чистенько, без трэша. И волосы всегда красивые", – уточнил эксперт.
Напомним, что Александр Рогов также высказался о чувстве стиля Полины Гагариной. По его мнению, певицу сложно назвать модницей.
Популярные темы форума
Убили кошку редкой породы и очень дорогую
Когда уже поздно рожать?
У России есть будущее?
Я беременна мне 16
Закат
Галкин и Пугачева разводятся? А как же дети?
Кто по мне случал?
Почему уходят к молодым?
Кто талантливее?
Стоит ли мстить?