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Lifestyle

Скорая эмоциональная помощь: как спасти близкого человека

Фото:gb fotografie/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Мы все прекрасно представляем себе, что такое физическая боль. Но очень часто не замечаем другую боль, от которой страдаем ничуть не меньше – эмоциональную. Она не измеряется ранами и гематомами, и от нее не помогают обезболивающие таблетки. Единственное спасение от нее – поддержка других людей, но только та, что оказана правильно.
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Как поддержать человека, чтобы облегчить его эмоциональные страдания, рассказал психолог Александр Шахов.

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Важно понимать, что такая боль очень часто возникает в отрыве от физической. Например, когда треснуло по шву любимое платье, подаренное мамой. Когда начальник сказал, что недоволен вашей работой. Когда ребенок заболел и не смог пойти на новогодний утренник, к которому неделю учил стишок. Таких ситуаций очень, очень много. И оказывать работающую поддержку в них умеют совсем немногие.

Неэффективные методы поддержки

Искать причины

Многие пытаются на месте разобраться, как так получилось, что близкий человек сломал каблук только что купленных ботинок. Может, шел криво, или не смотрел на дорогу? Этот способ абсолютно неэффективен, потому что человеку, который испытывает обиду, грусть, тревогу не важно, по какой причине это произошло. Он просто чувствует себя паршиво.

Обесценивать эмоциональные страдания

"Ну чего ты так переживаешь из-за тех ботинок! Это всего лишь вещь. Заработаешь на другие, и вообще они не очень сочетались с твоим пальто". Это плохой метод: даже если человек страдает из-за ерунды, в момент эмоциональной боли он не может это осознать и взять себя в руки. Вместо этого он ощущает себя непонятым и отвергнутым.

Пытаться обвинить самого человека

Например: "Нужно было вовремя из дома выйти, тогда бы не бежала, сломя голову, не споткнулась и не сломала этот каблук". Или: "Да ты вечно все рвешь и ломаешь, это карма у тебя такая". Человеку, которому плохо, не станет легче от того, что вы еще и повесите ему на плечи груз вины. Наоборот, от этого его состояние только ухудшится.

Фото:A. G. Holesch/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Эффективные методы поддержки

Александр Шахов подчеркнул, что действенные тактики поддержки различаются для мужчин и женщин.

Первая эмоциональная помощь для мужчины

Мужчины менее эмоциональны, чем женщины, по двум причинам:

  • Их тело синтезирует меньше гормонов стресса и любви (кортизола и окситоцина), но зато намного больше гормонов гнева (адреналина и тестостерона). Поэтому они по природе своей более склонны к агрессии, чем к нежности.
  • Мальчиков с первых лет жизни воспитывают в парадигме "настоящие мужчины не плачут". Глубокие проявления эмоций в мужском мире воспринимаются как слабость, поэтому мужчины склонны обуздывать свои переживания. И особенно часто они скрывают их перед любимой женщиной, ведь для нее хочется быть сильным и надежным. Но это не значит, что у них нет страданий.

Когда мужчины поддерживают друзей – они просто молчат. Не советуют выговориться, не предлагают порыдать на плече. Просто ждут, пока друг сможет произнести пару скупых фраз о том, что его на самом деле волнует. Если его прорвет – они могут поговорить по душам, если нет – настаивать не будут. А еще друзья могут поделиться дельным, толковым советом, но только если их об этом попросят.

Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press/www.globallookpress.com

Алгоритм поддержки мужчины, который полезно усвоить женщинам:

  • Создать доверительную, теплую атмосферу. Ничего не говорить, и не задавать вопросы. Просто ждать, пока мужчина захочет рассказать о том, что его тревожит, сам.
  • Внимательно выслушать, не перебивая. Не сопровождать этот процесс объятиями, поглаживаниями, поцелуями. Такие нежности во время разговора мужчина расценит как сигнал об унизительной жалости.
  • Выслушав – снова помолчать. Детально проанализировать ситуацию и только потом дать мужчине короткий, но рабочий совет. Также стоит напомнить ему о том, с какими сложностями он уже справлялся в прошлом, чтобы вернуть ему веру в себя и показать, что вы в него верите, считаете его сильным.

Первая эмоциональная помощь для женщины

Женщины, напротив, более эмоциональны, и переживают свои страдания более бурно. Психолог предлагает следующий алгоритм их поддержки, на который стоит обратить особое внимание мужчинам:

  • Сесть рядом. Обнять, посадить на колени, погладить по волосам – дать тактильное чувство близости и безопасности.
  • Сказать: "Я буду рядом с тобой, я тебя поддержу. Я понимаю, что тебе сейчас тяжело. Ты можешь плакать, кричать, махать руками, топать ногами – это все естественно, и я это все выдержу, не сбегу".
  • Выслушать все, что в ответ выдаст женщина, не перебивая. И позволить ей прожить эмоциональные реакции так, как ей нужно: пусть поплачет, покричит, если захочет. Помните, что эти реакции – это проживание тяжелой ситуации, а не злость, агрессия или упреки в ваш адрес. Тогда вам будет легче это перенести.

Мужчинам очень важно помнить, что плакать, когда грустно, смеяться, когда весело – это нормально. И если мужчина искренне любит свою женщину, если в нем отзывается ее боль, то он позволит ей прожить ее эмоционально, не будет кривить лицо от женских слез. Это банальное человеческое сопереживание, которое возвращает чувство устойчивой земли под ногами. Когда женщина проживет свои эмоции – она прекрасно поймет, что проблема была не так уж и масштабна, разберется в ее причинах, придумает, как не допустить подобных ситуаций впоследствии.

"Когда я рассказываю об этом алгоритме поддержки женщинам, 99% из них говорят, что это именно то, чего им не хватает. И самое главное: это совсем несложно. Нужно лишь запомнить простые правила, и в сложные моменты жизни вы всегда сможете стать для любимой надежной опорой", – подытожил Александр Шахов.

21 апреля 2020, 17:50

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