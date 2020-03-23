Как провести карантин и не развестись

Почему-то считается, что главная угроза для семьи – это разлука. Иногда оно, конечно, так и бывает. Не всякие чувства выдерживают испытание километрами. Однако, не стоит забывать и о другой важной причине разводов – испытании близостью.

О том, какое пагубное влияние может оказать чрезмерная близость на отношения между супругами, в нашем обществе говорят редко и мало. Ведь обычно с такой проблемой сталкиваются единицы – те, кто живут и работают вместе. Однако, в связи с пандемией короновируса, проблема личного пространства встает во весь рост перед самыми обычными гражданами. Теми, которые еще совсем недавно бодро бегали на работу, расставаясь, по меньшей мере, на 10-12 часов в день.

Тревожные звоночки уже приходят к нам из Китая. Как только эпидемия пошла на убыль, и возобновили работу ЗАГСы, жители Поднебесной массово побежали разводиться – настолько супруги опротивели друг другу за время вынужденной изоляции. Да что там Китай, даже наши соседи, прекрасная вежливая пара, теперь орут благим матом с рассвета и до заката, выясняя, кто же кому испортил жизнь. Как избежать подобного сценария?

Для начала понять, что личное пространство – это важно. Даже если вы мечтаете прожить следующие 50 лет вместе и умереть в один день, следует оставлять супругу время для уединения, иначе может сработать эффект, который называют "экспедиционным бешенством". Давно подмечено, что в небольших группах людей, постоянно находящихся в замкнутом пространстве, часто случаются немотивированные конфликты, вспышки агрессии. Поэтому, не стоит думать, что карантин – это причина 24/7 находиться рядом.

Если присутствие друг друга начинает утомлять, нет ничего зазорного в том, чтобы закрыться в своей комнате, или ночевать не вместе, а спать на разных кроватях. Некоторым людям сама мысль об этом кажется чудовищным кощунством. Однако, такое нарушение традиций кажется мне лучшим выходом, чем скорый развод.

Представьте, что у вас есть как бы две территории, две половинки души – своя и общая. Раньше эти части были примерно равными: половину времени вы находились на работе, занимались своими делами, половину – занимались домашними делами, смотрели сериалы, спали и ели вместе. Теперь, когда "личная" часть очень сильно уменьшилась за счет карантина, есть смысл, наоборот, дистанцироваться на несколько часов друг от друга. Смотреть разные сериалы, готовить себе отдельные блюда, читать разные книги. Если вы не расстаетесь на 3-4 часа в день, это может закончиться крупным скандалом или даже ненавистью друг к другу.

Второе, что следует осознать: резкая смена режима дня, бытовых условий, круга общения даже – это шоковая ситуация. Самое настоящее испытание. Поэтому некоторые притирки, конфликты и недопонимания в этот период не только возможны, но и очень вероятны. Не стоит сразу думать о том, чтобы поставить в паспорт штамп о разводе – ваш партнер не испортился, ваши пути не разошлись, как в море корабли, у вас впереди прекрасное будущее. Свои мысли стоит направить не на радикальные меры, а на то, чтобы стать внимательнее и бережнее друг к другу. Чтобы однажды, дожив до золотой свадьбы, рассказать о всех сложностях и радостях совместной жизни своим правнукам.