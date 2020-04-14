Нарушения психики во время самоизоляции

Как не разрушить в условиях самоизоляции свою психику и жизнь, рассказывает руководитель Научно-диагностического центра клинической психиатрии Александр Хаминский.
Решая свои проблемы в обычных ситуациях привычными способами, люди оказались бессильны перед пандемией. Можно констатировать, что психика человека уже находится в условиях чрезвычайной ситуации.
Есть три фактора, которые испытал на себе практически каждый из нас: тревога за настоящее и будущее, психологический дискомфорт от самоизоляции, боязнь заболеть новой инфекцией самому и тревога за своих близких. Имеется, конечно, еще и категория бесстрашно бравирующих граждан, ни во что не верящих и считающих все выдумкой, но речь сейчас пойдет не о них.
Перечисленные выше факторы, подпитываясь потоками негативной информации в сети, крайне отрицательно влияют на наше психоэмоциональное состояние и могут вызвать депрессию, панические атаки, страхи, фобии, поведенческие и психологические расстройства.
К сожалению, в большей или меньшей степени этим явлениям подвержены все без исключения. Дети, оказавшись запертыми в четырех стенах, буквально лезут на эти стены, сводя с ума родителей. Пожилые не могут справиться с некоторыми ограничениями просто в силу возраста. Люди молодые и среднего возраста, т.е. наиболее социально активные, начинают ощущать себя ненужными, брошенными, бесполезными, не справляющимися ни с чем, утратившими контроль над своей жизнью…
И вот тогда приходит ОНО: обострение старых явных или скрытых болезней или манифест новых. С каждым днем такое состояние незаметно прогрессирует под прикрытием рутины. Если его не остановить, то окончание пандемии (а оно непременно будет!) можно, к сожалению, встретить в совершенно ином психическом статусе.
Что же делать?
У специалистов Научно-диагностического центра клинической психиатрии есть два ответа на этот вопрос.
Во-первых, важно не допустить развития состояний, вам ранее не свойственных и вызываемых ощущением отсутствия контроля над своей жизнью:
Соблюдайте ритуалы. Возьмите свой "день сурка" под собственный контроль. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время; так же завтракайте, обедайте и ужинайте. Занимайтесь спортом при открытых окнах – фитнесом, гимнастикой, йогой, делайте хотя бы банальную зарядку и дыхательные упражнения. Если вы продолжаете трудиться удаленно – "собирайтесь на работу": брейтесь/делайте укладку, наносите макияж, выбирайте соответствующую одежду, придерживайтесь своего привычного "рабочего" распорядка.
Поддерживайте чистоту в своей душе, как и в квартире. Человек смертен – "и это пройдет". Эту мысль нужно "продышать", понять, принять и жить дальше без постоянной оглядки на нее, а только лишь с ее учетом.
Я не призываю вас выключить телевизор, не читать газет и самоустраниться от обсуждения вопроса "как жить дальше" в Интернете. Мысленное проживание пугающих сценариев – тоже своего рода терапия. Коллективное мысленное проживание – еще лучше. Но это можно сделать, не истязая ни себя, ни окружающих или виртуальных собеседников.
Хотите читать новости – читайте. Хотите посмеяться над "коронавирусными" мемами – сделайте это: юмор создает подспудное ощущение контроля над ситуацией. Главное, оставлять его на мониторе компьютера или экране смартфона, не вытягивая в свою реальную жизнь, по необходимости выходя в "открытый космос" магазина или аптеки. И уж конечно же не употребляйте алкоголь, чтобы "оглушить" свои страхи или решить проблемы, которые с его приходом в вашу жизнь могут только появиться, но никак не исчезнуть.
Постепенно ваш эмоциональный фон выровняется, и жизнь войдет в нормальную – пусть даже и в новом для себя формате – колею. Придет успокоение. Впрочем, вместо него может нагрянуть лишь иллюзия такового. В психиатрии это называется посттравматическим синдромом. Страх, который никуда на самом деле не делся, а был лишь подавлен или укрыт бравадой, может замаскироваться под приступы паники, беспричинное беспокойство и депрессию со всеми вытекающими соматическими и иными симптомами. И, уступив ему, мы рискуем превратиться в невротиков, у которых не только ноги будут подкашиваться перед эскалатором метрополитена, куда рано или поздно нам предстоит попасть, но и на полностью безопасной "своей" территории.
Страшно засыпать и/или страшно просыпаться? Страшно жить? Страшно, а сам не понимаешь, от чего? В таком контексте страх уже становится проблемой. Той проблемой, которую надо решать, причем срочно.
И вот тут-то как раз и возникает "во-вторых". Прошу вас, дорогие друзья, уделить пристальное внимание и тщательно следить за психологическим и психическим состоянием, как собственным, так и своих близких. Особенно это касается не свойственных им ранее поведенческих проявлений у пожилых людей, детей и подростков. И при наличии хотя бы малейших отклонений – немедленно обращайтесь к специалистам, не занимаясь попытками самолечения или игнорирования проблемы.
Как выбрать специалиста, которому можно довериться и получить реальный результат?
- НЕТ лицензии на оказание медицинских услуг – НЕТ ни единого повода доверять такому "лечению".
- НЕ соглашайтесь на взаимодействие с теми, кто готов поставить вам диагноз "по удаленке". Диагностики, осуществляемой телепатически, не существует.
- НЕ обращайтесь к тем, кто работает "без году неделю". Не время сейчас – ставить эксперименты над пациентами, набирая статистику. Только проверенные и годами отработанные методики, вариативные и адаптивные с учетом индивидуальных особенностей.
- НЕ надейтесь на "чудо-таблетку": работа должна вестись комплексная. И разговорам место, и препаратам. Но не по отдельности.
- А самое главное – НЕ считайте, что "это блажь, само пройдет". Пройдет, конечно же, пройдет. Но в тандеме со знающим доктором – пройдет без последствий.
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