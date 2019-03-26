Развеяны главные мифы о красном вине
В стакане красного вина часто можно уловить не только запахи винограда, но и вишни, различных ягод и трав. Однако все эти ароматы происходят исключительно от ферментированного винограда. Эксперты настаивают, что при приготовлении этого напитка никогда не используются вкусовые добавки.
По словам специалистов, белое вино можно сделать из красного винограда. На цвет напитка влияет не сок, а кожура плода. Такая технология встречается довольно часто. Диетологи приводят в качестве примера белое игристое вино Blanc de Noirs, которое готовят из темных сортов пино-нуар и пино-менье.
В отличие от белого напитка, в красном содержится меньше сульфитов – консервантов, которые при чрезмерной концентрации могут вызвать у некоторых людей аллергию и даже анафилактический шок. Как отмечают ученые, красные вина химически стабильны и не разрушаются так же быстро, как белые.
Еще одна особенность касается возраста напитка. В кинофильмах часто встречается утверждение, что чем старше вино, тем оно вкуснее. С этим заявлением эксперты согласны. Но несмотря на это именно в молодом напитке содержится больше полезных веществ. Например, в нем можно встретить соединение танин, которое препятствует окислительным процессам в организме.
Диетологи рекомендуют употреблять алкогольный напиток в небольшом количестве, чем вообще его не пить. Антиоксиданты, содержащиеся в вине, снижают вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Конечно, если пить вина больше, чем положено, то эффект будет обратным, уточняет Obozrevatel.
Исполнитель заявил, что сломя голову не побежит
Певец обеспокоил поклонников новой фотографией
Звезда телепроекта "Дом-2" выступила с заявлением
Девочка ловко уходила от ответа на вопрос
Популярные темы форума
Сказал, что ему нужна девственница
Крутит на минет.
Как выгнать мигрантов из страны
Постоянно мерзнут ноги
Чем вы занимались, когда были в декрете?
Что подарить бабушке на день рождения?
Может ли девушка сделать первый шаг?
Боюсь признаться, что у меня другой
Почему русские женщины себя не любят?
Сказал, что ему нужна девственница
Нашла первый седой волос
Подруга специально нагнетает
Какой самый точный тест на беременность?
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Какая самая лучшая диета?
Любить или быть любимым?
Медовая диета
Беременность перед месячными
Косметология творит чудеса
Помощь гадалки, нужно ли это?
Ранняя беременность
Поболтаем?
Диета на воде эффективность
Ушел к другу и завис на две ночи
С правилами не ознакомлен
Минимальный доход для мужчины
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.
Женщина Скорпион..
Имя Ванесса
Хочешь или Интересует