Развеяны главные мифы о красном вине

Специалисты развенчали ряд распространенных мифов о красном вине. Пост с перечислением любопытных фактов об этом напитке появился в социальной сети Instagram.

В стакане красного вина часто можно уловить не только запахи винограда, но и вишни, различных ягод и трав. Однако все эти ароматы происходят исключительно от ферментированного винограда. Эксперты настаивают, что при приготовлении этого напитка никогда не используются вкусовые добавки.

По словам специалистов, белое вино можно сделать из красного винограда. На цвет напитка влияет не сок, а кожура плода. Такая технология встречается довольно часто. Диетологи приводят в качестве примера белое игристое вино Blanc de Noirs, которое готовят из темных сортов пино-нуар и пино-менье.

В отличие от белого напитка, в красном содержится меньше сульфитов – консервантов, которые при чрезмерной концентрации могут вызвать у некоторых людей аллергию и даже анафилактический шок. Как отмечают ученые, красные вина химически стабильны и не разрушаются так же быстро, как белые.

Еще одна особенность касается возраста напитка. В кинофильмах часто встречается утверждение, что чем старше вино, тем оно вкуснее. С этим заявлением эксперты согласны. Но несмотря на это именно в молодом напитке содержится больше полезных веществ. Например, в нем можно встретить соединение танин, которое препятствует окислительным процессам в организме.

Диетологи рекомендуют употреблять алкогольный напиток в небольшом количестве, чем вообще его не пить. Антиоксиданты, содержащиеся в вине, снижают вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Конечно, если пить вина больше, чем положено, то эффект будет обратным, уточняет Obozrevatel.