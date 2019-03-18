Отечественные виноделы получат мощную поддержку от государства

Регулирование российской винодельческой отрасли необходимо совершенствовать, отметил президент Владимир Путин на встрече с общественностью Крыма и Севастополя. В частности, речь идет об импортозамещении всего цикла производства вина. Соответствующий законопроект уже готовится к основному чтению в Госдуме. Окончательно принять его парламентарии планируют в начале апреля.



В ходе беседы с представителями общественности к президенту обратился крымский винодел Павел Швец, занимающийся инвестициями в виноградники. Он пожаловался главе государства на практику, когда местом происхождения вина является то, где оно разливается, а не где производится виноград.



Получается, посетовал Швец, что крымским называется вино, которое разлито в регионе, хотя на самом деле сырье произведено за рубежом. По словам предпринимателя, такая практика недопустима.

Владимир Путин согласился, что ситуацию необходимо исправлять. "Во всем мире это не делается, во всем мире по-другому: где производится, там и присваивается имя, название", – сказал глава государства.

Президент отметил, что виноделие – очень непростая отрасль, которая требует долгосрочных вложений, ждать отдачи быстро не приходится. "Такие проекты в сельском хозяйстве требуют определенной поддержки, и нам, безусловно, нужно отрегулировать это все до конца", – сказал Путин.

Глава государства выразил уверенность в необходимости поддержки именно тех производителей, которые вкладываются в крымскую землю, создают в регионе рабочие места, а не тех, кто привозит виноматериалы из-за границы и уже здесь разливает по бутылкам, выдавая такое вино за отечественное. Важно, отметил президент, чтобы поддержка была и финансовой.

"Конечно, нужно делать это аккуратно, чтобы не подрывать рынок. Но двигаться будем именно в этом направлении. Так и будем делать", – подчеркнул глава государства.

По словам Путина, он поручит правительству и Госдуме при принятии закона о виноградарстве и виноделии учитывать интересы прежде всего российских производителей.

В нижней палате нормативно-правовой акт активно готовят ко второму чтению. Будущий закон спикер Госдумы Вячеслав Володин обсуждал 13 марта с уполномоченным по правам предпринимателей, главой Совета Союза виноградарей и виноделов России Борисом Титовым. По итогам было принято решение поручить профильным думским комитетам ускорить подготовку законопроекта.

Как отметили на Охотном Ряду, во втором, основном чтении документ должен быть рассмотрен уже через две недели – 2 апреля. А окончательно принять важный для отечественных виноделов закон парламентарии рассчитывают 4 апреля.

Одним из авторов инициативы является депутат Константин Бахарев. По словам парламентария, нормативно-правовой акт предлагает меры по импортозамещению в отрасли. Производственный цикл должен полностью стать российским, начиная с выращивания отечественного винограда.

Проект закона – инициатива делового сообщества, отметил Титов. "Сегодня выращивание виноградников находится в ведении Минсельхоза, и процессы превращения винограда в вино, согласно законопроекту, также должны отойти к его регулированию с соответствующими программами субсидирования, которые предусмотрены для отечественного агропрома", – рассказал он о сути нормативно-правового акта.

Титов подчеркнул, что сегодня российские виноделы получают субсидии ежегодно решением Минфина. С принятием законопроекта, у производителей будет больше возможностей для финансового планирования на долгосрочную перспективу, уверен бизнес-омбудсмен.

Помимо прочего, предлагается упростить оборот вина на ярмарках, выставках, дегустациях. Также в нормативно-правом акте содержится разрешение на реализацию продукции виноделов через интернет.