Великий пост: Рецепт полбяной каши с черными лисичками и грибным отваром
В течение семи недель православные готовятся к самому главному празднику – Пасхе, установленному в честь Воскресения Иисуса Христа. Верующие ходят в церковь на богослужения, читают молитвы и вспоминают жизнеописания святых. Миряне воздерживаются от определенных продуктов и ставят на стол блюда на основе постных рецептов.
В 2019 году Великий православный пост приходится на период с 11 марта по 27 апреля. Дата не является закрепленной и зависит от дня Воскресения Христова. Вопрос празднования Пасхи был решен на Первом Вселенском соборе, который прошел в Никее в 325 году. Участвующие в нем епископы выдвинули сложную систему расчета, согласно которой Воскресение Христово всегда должно приходиться на период с 4 апреля по 8 мая, а Великий пост – с 15 февраля по 7 мая.
"Семь недель перед Пасхой – это время когда человек должен побороть в себе привязанность ко всему земному", – уточнил протоиерей Олег Трофимов в беседе с корреспондентом "Дни.ру". Причем смирение должно касаться не только вкусовых пристрастий, но и желаний, связанных с запахом и слухом. По мнению священнослужителя, смысл Великого поста заключается в том, чтобы "дойти до состояния абсолютного бесстрастия".
Полбяная каша с черными лисичками и грибным отваром
от шеф-повара ресторана UHVAT Виктора Белея
Вам понадобится: 50 граммов полбяной крупы, 150 мл воды, 20 граммов черных сухих лисичек, 50 граммов репчатого лука, 50 граммов грибного бульона, 50 граммов квашеной капусты, 60 граммов растительных сливок, 30 граммов растительного масла, 3 грамма укропа, 5 граммов зеленого лука, 10 граммов соли, 3 грамма перца.
Способ приготовления
Подробный материал о правилах питания в Великий пост читатели могут найти на сайте "Дни.ру". Вы узнаете, что разрешается есть в этот период, а также познакомитесь со значением каждой недели. Не пропустите новые постные рецепты от шеф-поваров столичных ресторанов.
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