Великий пост: Рецепт полбяной каши с черными лисичками и грибным отваром

0
Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Воскресенье 24 марта
Лента новостей
21:52
Тайна раскрыта: кто позволил Майклу Джексону надругаться над беззащитными детьми
18:33
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 марта 2019 года
17:16
Самый сексуальный тренер покоряет мир роскошным телом
16:34
Вайкуле раскрыла причину своей пагубной зависимости
15:00
Юная виолончелистка из России удивила чопорных европейцев музыкой Боярского
14:29
В Москве жестоко избили сына известного повара
13:43
Россияне в ярости из-за подлой выходки Лукашенко перед важным событием
13:14
"На голую грудь": Пугачева удивила Леонтьева роскошным подарком
12:34
47-летняя Орбакайте без косметики восхитила россиян
11:52
"Сволочи": Ахеджакова плюнула в душу известным актерам
11:24
Боится повторить судьбу Началовой: запаниковавшая Семенович бросилась к медикам
10:48
Скандал с расставанием Башарова с женой оказался мерзкой постановкой
10:16
Кольцо на безымянном пальце Бузовой взбудоражило народ
10:12
Отец раскрыл главную причину всех бед Началовой
08:02
Меркель вонзила нож в спину доверчивого Порошенко
07:30
Наглец Лукашенко нанес Путину удар ниже пояса
06:02
Известная актриса попросила Путина о гражданстве
04:01
В страшном пожаре под Красноярском погибли дети
02:05
Рианна довела до экстаза сексуальным нарядом
00:05
"Зачем было себя уродовать?": пользователи восхищаются клипами юной Началовой
22:02
На Рудковскую накинулись за новое увлечение сына
20:03
"Это сатана": назван виновник трагедии Началовой
17:48
Началову убило "Евровидение"
17:14
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 марта 2019 года
16:47
Переделанная Барановская сделала шокирующие признание
15:59
До слез: Кудрявцева сразила не ожидающую подвоха Кожевникову
15:43
Порошенко рассказал об интимной близости Украины с НАТО
15:18
Дробыш назвал коллег по шоу-бизнесу алчными и наглыми
14:51
Сексуально озабоченную Бондарчук отправили "варить пельмешки"
13:54
Ксения Собчак не верит в "человеческое дно"
13:27
Смольянинов едва не стал жертвой аборта
13:00
Ольга Бузова бросила родную сестру
12:46
Крымский мост напугал украинцев "жестким шмоном"
12:09
Разин рассказал о фанатизме Началовой
11:53
Жасмин оправдалась за шикарный Bentley на похоронах Началовой
11:22
Звезда "Дома-2" выпорола дочь ремнем
10:39
Мать Собчак заступилась за Виторгана
10:21
Волочкова показала подарок за миллион от любовника
07:30
В Минске официально заявили об объединении России и Белоруссии
06:02
Новорожденному сыну Рапунцель из шоу "Дом-2" прокололи веко
04:20
Из-за фальшивой любви к Началовой после похорон разгорелся скандал
02:11
"Вся в соплях такая, не в настроении": встретивший Пугачеву Дробыш спрятался за сына
00:04
У беременной Маркл серьезные проблемы со здоровьем
22:03
Вступившегося за Соловьева Галкина прижали к стене
22:00
Врачи пропустили у дочери Дайнеко опасную инфекцию
22:00
Влюбленный в Кравец мужик отправил ей почтой огромный детородный орган
21:49
Началова перед смертью сообщила о третьем браке
21:43
Народ вздрогнул от фото Рудковской без фотошопа
21:33
Обнищавшие пенсионеры распяли жадного Порошенко
21:05
Носков появился на публике впервые после инсульта
21:05
В Уфе иномарка сбила двух человек
20:54
Страдающий из-за разрыва Гуф намекнул на воссоединение с Топурией
20:37
В Удмуртии 63-летний мужчина зарубил топором пасынка
20:23
"Целует свои раздутые ручонки": молящего о прощении качка из шоу "Дом-2" жестко унизили
20:23
Кардашьян затравили за фото в джинсах
19:54
В Екатеринбурге поймали сексуального маньяка
19:36
Щедрый любовник укутал Волочкову в шубу стоимостью в миллион
19:33
В Тюмени произошло страшное ДТП со смертельным исходом
19:13
На Украине озвучили сценарий распада России
19:07
В Омске рискнувшему жизнью ради спасения человека врачу сделали выговор
18:47
Решившаяся на откровения Глюк'оZа высказалась о беременности
18:06
Незамужняя: многодетная Кожевникова поразила откровением
18:05
Униженный Порошенко встал на колени перед Трампом
17:52
Избившего жену Башарова решили ублажить в извращенной форме
17:13
Зеленский объявил о новом Майдане на Украине
17:10
Малахова в ушанке замело по шею на перевале Дятлова
17:03
Будут бомбить?: авиация США приближается к Крымскому мосту
17:03
"Такая грязь!": Запашный в бешенстве из-за идеи поместить Началову в Мавзолей
16:58
В Казани на двухлетнего ребенка рухнула снежная глыба
16:23
Почему Дума не приняла закон о стоимости авто для чиновников
16:21
Загитова в пух и прах разделала Медведеву
16:20
Совет на выходные
16:13
Под Ростовом школьница родила в туалете и убила младенца
15:53
МакSим раскрыла причину расставания с мужем
15:52
Путин жестко осадил наглеца Трампа
15:39
Нахамившего Путину Лукашенко отправляют в отставку
15:36
Есть жертвы: в Москве груженный песком КамАЗ раздавил такси
15:33
Алдонин привел на похороны Началовой новую жену
15:23
Трясущий лысиной Пригожин наворачивал круги вокруг дома Валерии
15:17
Названа цена шикарного белоснежного гроба Началовой
14:48
Выдвинувшую ультиматум Собчак послали подальше
14:47
Объявлено о размещении американских ракет на Украине
14:31
"Гадость": Савичева с полным ртом "соплей" вызвала омерзение
14:16
Больше чем Неделя моды: В Москве стартует Mercedes-Benz Fashion Week Russia
14:14
Федосееву-Шукшину госпитализировали после романтического путешествия с Алибасовым
14:10
Навальный пригрозил задающему вопросы москвичу
14:07
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 марта 2019 года
14:06
Раскрыта неожиданная польза голодания
14:05
Трампа поблагодарили за признание Крыма
14:03
Родившая Лопырева похвасталась идиллией с любовником
13:51
Невменяемый житель Пскова до смерти забил усыновленного младенца
13:30
Мороз с Зудиной удивили ярким сексом на публике
13:28
Житель Подмосковья выставил на продажу бордель из-за ревности жены
13:24
Не Юлия и не Началова: документы певицы удивили народ
13:17
Роскошную Боню сравнили с шурпой из барашка
13:17
"Сбитый летчик": как Юлю Началову называли за спиной
12:58
Заявивший об отказе от выборов Зеленский ошарашил украинцев
12:57
Водонаева согласилась на интим с мужем Бородиной
12:45
Переломанного Билана унесли со сцены под руки
12:33
Не трогай семью: экс-возлюбленного призвали отстать от безутешных родных Началовой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Самый сексуальный тренер покоряет мир роскошным телом
У беременной Маркл серьезные проблемы со здоровьем
Рианна довела до экстаза сексуальным нарядом
Началова перед смертью сообщила о третьем браке
"Вся в соплях такая, не в настроении": встретивший Пугачеву Дробыш спрятался за сына
Влюбленный в Кравец мужик отправил ей почтой огромный детородный орган
Lifestyle

Великий пост: Рецепт полбяной каши с черными лисичками и грибным отваром

Постный рецепт полбяной каши с черными лисичками и грибным отваром. Фото: пресс-служба
В период Великого поста верующие могут приготовить много интересных блюд. "Дни.ру" делятся оригинальным постным рецептом от шеф-повара ресторана UHVAT Виктора Белея. 
прочитано 174 раза

В течение семи недель православные готовятся к самому главному празднику – Пасхе, установленному в честь Воскресения Иисуса Христа. Верующие ходят в церковь на богослужения, читают молитвы и вспоминают жизнеописания святых. Миряне воздерживаются от определенных продуктов и ставят на стол блюда на основе постных рецептов.

ПО ТЕМЕ

Великий пост: запеченное яблоко с клюквой и грецким орехом

Питание в Великий пост: что можно есть

Великий пост: рецепт салата из свеклы с ананасом и черносливом

В 2019 году Великий православный пост приходится на период с 11 марта по 27 апреля. Дата не является закрепленной и зависит от дня Воскресения Христова. Вопрос празднования Пасхи был решен на Первом Вселенском соборе, который прошел в Никее в 325 году. Участвующие в нем епископы выдвинули сложную систему расчета, согласно которой Воскресение Христово всегда должно приходиться на период с 4 апреля по 8 мая, а Великий пост – с 15 февраля по 7 мая.

"Семь недель перед Пасхой – это время когда человек должен побороть в себе привязанность ко всему земному", – уточнил протоиерей Олег Трофимов в беседе с корреспондентом "Дни.ру". Причем смирение должно касаться не только вкусовых пристрастий, но и желаний, связанных с запахом и слухом. По мнению священнослужителя, смысл Великого поста заключается в том, чтобы "дойти до состояния абсолютного бесстрастия".

Полбяная каша с черными лисичками и грибным отваром 

 от шеф-повара ресторана UHVAT Виктора Белея

Вам понадобится: 50 граммов полбяной крупы, 150 мл воды, 20 граммов черных сухих лисичек, 50 граммов репчатого лука, 50 граммов грибного бульона, 50 граммов квашеной капусты, 60 граммов растительных сливок, 30 граммов растительного масла, 3 грамма укропа, 5 граммов зеленого лука, 10 граммов соли, 3 грамма перца. 

Способ приготовления

  • Подготовленную крупу залить холодной водой посолить и варить в мультиварке при режиме “Каша” в течение 45 минут.
  • Мелко нарезать репчатый лук и черные лисички, предварительно вымоченные в воде в течение 3-4 часов. Обжарить на растительном масле. Посолить, поперчить.
  • Готовую кашу смешать с грибной поджаркой и смесью из растительных сливок и грибного бульона.
  • В горшочек выложить кашу и гарнировать квашеной капустой. Украсить веточками укропа и мелко нарезанным зеленым луком.

Подробный материал о правилах питания в Великий пост читатели могут найти на сайте "Дни.ру". Вы узнаете, что разрешается есть в этот период, а также познакомитесь со значением каждой недели. Не пропустите новые постные рецепты от шеф-поваров столичных ресторанов. 

Автор: Евгения Евгеньевна25 марта 2019, 00:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Православные празднуют Вербное воскресенье

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Убил родного брата: преступника Порошенко отправляют в тюрьму
Россияне в ярости из-за подлой выходки Лукашенко перед важным событием
Меркель вонзила нож в спину доверчивого Порошенко
Наглец Лукашенко нанес Путину удар ниже пояса

Шоу-бизнес

Вайкуле раскрыла причину своей пагубной зависимости
Плящущий на костях Малахов довел до слез родителей Началовой
Родная мать спасла Баскова от нелепейшей смерти
"На голую грудь": Пугачева удивила Леонтьева роскошным подарком

Проишествия

Селфи с дьяволом на Бали едва не стоило жизни туристке (видео)
Убил и закопал: с красоткой-продюсером жестоко расправились
Найдено объяснение адской стрельбы в мечети
"Везунчик": падающий самолет пронесся в сантиметрах от автомобиля (видео)

Lifestyle

Юная виолончелистка из России удивила чопорных европейцев музыкой Боярского
Звезду сериала "Игра престолов" сразил инсульт
Звезде сериала "Игра престолов" понадобилось лечение после смерти
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Шоу-бизнес

47-летняя Орбакайте без косметики восхитила россиян

Артистка поделилась снимками с отдыха
Шоу-бизнес

"Сволочи": Ахеджакова плюнула в душу известным актерам

Актриса обидела коллег по творческому цеху
Шоу-бизнес

Кольцо на безымянном пальце Бузовой взбудоражило народ

Звезда поделилась кадром в Instagram
Шоу-бизнес

"На голую грудь": Пугачева удивила Леонтьева роскошным подарком

Артист бурно выразил свою благодарность

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Сбежавшая из страны Рынская отогреется в объятиях нового мужчины
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Знаменитости пришли проститься с Юлией Началовой
Россияне рыдают на прощании с Юлией Началовой в Москве
Легенда Instagram показала все в журнале Maxim
Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак

Спорт

Загитова в пух и прах разделала Медведеву
Тарасова сплясала после провала российских фигуристов
Загитову тыкали иголками до ночи
"Надоело!": Медведева взорвалась из-за провала

Регионы

Крымский мост признан бесполезным
Подробности кровавой бойни на Урале
Веселый грабитель ювелирного попал на камеры наблюдения
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru