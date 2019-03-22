Великий пост: рецепт салата из свеклы с ананасом и черносливом
В этом году Великий православный пост длится с 11 марта по 27 апреля. На протяжении семи недель верующие избегают развлекательных мероприятий и читают молитвы. Через покаяние они расстаются с искушениями и страстями и открывают душу Богу. Этот период также характеризуется строгими правилами питания. Но несмотря на запреты миряне могут порадовать себя вкусными постными блюдами.
О том, что можно и нельзя есть в эти дни, вы можете узнать в Церковном уставе. В Великий пост верующим запрещено употреблять скоромную пищу: мясо, молоко и яйца. Самые строгие дни – понедельник первой недели и пятница Страстной седмицы. Тогда следует полностью воздержаться от еды и пить только воду. Небольшие послабления наступают в субботу и воскресенье. Миряне могут вкушать пищу с растительным маслом и даже употреблять вино.
Первые шесть недель главного поста связаны с сорокадневным пребыванием Иисуса Христа в пустыне. Эти седмицы объединены под общим названием "Великая Четыредесятница". Последние семь дней именуются Страстной неделей и служат напоминанием о предательстве Иуды, распятии и погребении Спасителя. Седмица перед Пасхой считается самой строгой: с понедельника по четверг Церковный устав предписывает верующим придерживаться "сухоядения".
Салат из свеклы с ананасом и черносливом
от бренд-шефа ресторана "Русский паб" Алексея Семенова
Вам понадобится: 200 граммов отварной свеклы, 100 граммов ананаса, 100 граммов чернослива, 20 граммов ядер грецкого ореха, 30 граммов микс-салата, 4 грамма семян кунжута.
Для медово-имбирной заправки: 2 столовые ложки меда, 1 чайная ложка корня имбиря, 1 столовая ложка лимонного сока, 200 мл растительного масла, 5 граммов соли, 2 грамма перца.
Способ приготовления
Мирянам, которые только начинают приобщаться к церковной жизни, бывает очень сложно запомнить все правила питания в Великий пост. На сайте "Дни.ру" вы всегда можете найти подробный материал о том, что можно употреблять в эти дни, а также множество вкусных постных рецептов.
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