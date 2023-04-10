Церковный календарь в любой день недели дает исчерпывающий
ответ на вопрос о том, какой сегодня праздник. Дни поминовения святых, особые
торжественные события, однодневные и многодневные посты, Великие православные
праздники – запомнить их все крайне сложно. Разобраться поможет специальный
перечень православных праздников на 2020 год от «Дни.ру».
В тесной связи с церковным находится народный календарь. У
каждого дня есть свое особое название. Зачастую оно состоит из двух частей –
первая является именем святого, почитаемого в этот день, а вторая отсылает к
обычаям, традициям и приметам, которые хранит простой люд. Они могут быть как
связаны с христианскими представлениями о дате, так и отсылать к народным
верованиям или вовсе быть следствием своеобразного производственного календаря
древних крестьян и иметь исключительно прикладной смысл.
Все торжественные церковные даты связаны с событиями,
происходившими на протяжении истории с Церковью. Отдельно выделяются Великие
православные праздники, которые посвящены событиям жизни Иисуса Христа. Главным
же днем для верующих является Пасха. Дата ее празднования не постоянная,
поэтому так важно сверяться с православным календарем.
Наши предки строили свою жизнь в строгом соответствии с церковным
календарем и устоявшимися народными представлениями о каждой дате. Учитывая,
что это позволяло простому люду на протяжении многих столетий выживать в крайне
недружелюбных условиях, возможно, что современному человеку есть чему поучиться
у русского крестьянина. Узнать смысловое наполнение каждого торжества можно в
сюжете «Дни.ру», а проверить число поможет наш материал.
Некоторые торжества в народной памяти неразрывно связаны с
теми или иными угощениями. Например, невозможно представить себе Масленицу без
блинов. Но есть и менее очевидные варианты угощений и дат, к которым их принято
готовить. Узнать рецепт традиционного блюда также можно на страницах нашего
издания.
Когда-то имена для новорожденных детей выбирали, сверяясь со
святцами. Из этого обычая до нас дошла культура празднования именин. Это особое
торжество, связанное с именем святого - тезки человека. Отмечать его надо в день
почитания святого, который совпадает или идет после дня рождения человека.