Православные праздники

Церковные праздники

Церковный календарь в любой день недели дает исчерпывающий ответ на вопрос о том, какой сегодня праздник. Дни поминовения святых, особые торжественные события, однодневные и многодневные посты, Великие православные праздники – запомнить их все крайне сложно. Разобраться поможет специальный перечень православных праздников на 2020 год от «Дни.ру».

Народная память

В тесной связи с церковным находится народный календарь. У каждого дня есть свое особое название. Зачастую оно состоит из двух частей – первая является именем святого, почитаемого в этот день, а вторая отсылает к обычаям, традициям и приметам, которые хранит простой люд. Они могут быть как связаны с христианскими представлениями о дате, так и отсылать к народным верованиям или вовсе быть следствием своеобразного производственного календаря древних крестьян и иметь исключительно прикладной смысл.

Истоки

Все торжественные церковные даты связаны с событиями, происходившими на протяжении истории с Церковью. Отдельно выделяются Великие православные праздники, которые посвящены событиям жизни Иисуса Христа. Главным же днем для верующих является Пасха. Дата ее празднования не постоянная, поэтому так важно сверяться с православным календарем.

Праздник каждый день

Наши предки строили свою жизнь в строгом соответствии с церковным календарем и устоявшимися народными представлениями о каждой дате. Учитывая, что это позволяло простому люду на протяжении многих столетий выживать в крайне недружелюбных условиях, возможно, что современному человеку есть чему поучиться у русского крестьянина. Узнать смысловое наполнение каждого торжества можно в сюжете «Дни.ру», а проверить число поможет наш материал.

Рецепты

Некоторые торжества в народной памяти неразрывно связаны с теми или иными угощениями. Например, невозможно представить себе Масленицу без блинов. Но есть и менее очевидные варианты угощений и дат, к которым их принято готовить. Узнать рецепт традиционного блюда также можно на страницах нашего издания.

Именины

Когда-то имена для новорожденных детей выбирали, сверяясь со святцами. Из этого обычая до нас дошла культура празднования именин. Это особое торжество, связанное с именем святого - тезки человека. Отмечать его надо в день почитания святого, который совпадает или идет после дня рождения человека.