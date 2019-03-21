Великий пост: Запеченное яблоко с клюквой и грецким орехом
Для верующих Великий православный пост – это время очищения души и тела. Люди ежедневно читают молитвы и ходят на богослужения в церковь, а также воздерживаются от определенных продуктов. В этот период категорически запрещено употреблять мясо, яйца и любые молочные продукты. Несмотря на такие строгие правила питания миряне всегда могут найти множество вкусных рецептов блюд на Великий пост.
Отказываясь от скоромной пищи, верующие вспоминают о подвиге Иисуса Христа, который после крещения удалился в пустыню на сорок дней для того, чтобы подготовить себя к роли Мессии. Там он усердно молился и воздерживался от еды. В конце IV века Церковь окончательно утвердила сорокадневный пост и наказала всем верующим следовать примеру Спасителя.
Сейчас идет вторая седмица Великого православного поста. Эта неделя посвящена святителю Григорию Паламе. Архиепископ оставил после себя десятки богословских сочинений. Он вошел в историю, как святой, который одним из первых сформулировал смысл жизни каждого человека. Григорий Палама считал, что любой может усердным постом и молитвой приобщиться к божественной сущности. Советуем Вам побольше узнать об истории этого святителя, пока вы будете готовить вкусный десерт по эксклюзивному постному рецепту.
Запеченное яблоко с клюквой и грецким орехом
от бренд-шефа ресторана "Русский Паб" Алексея Семенова
Вам понадобится: зеленые яблоки, 100 граммов клюквы, 30 граммов ядер грецкого ореха, 1 столовая ложка меда, 5 граммов сахарной пудры.
Способ приготовления
Общие правила питания в Великий пост довольно строгие. Священнослужители настаивают на том, чтобы миряне внимательно изучили Церковный устав. Но если же у вас нет времени на длительное чтение или вы боитесь запутаться во всех пунктах, то вы всегда можете найти простой и подробный материал на сайте "Дни.ру".
Артистка отменяет концерты
До церемонии прощания остается меньше суток
Уход шоумена на "Россию 1" был ошибкой
Артистка уехала из России
Популярные темы форума
Как вы относитесь,к тому,что мигранты работают в нашей стране,вместо нас?А свой народ ходит годами ищет работу,как вы на это смотрите???
Умерла Юля Началова
Кейт Миддлтон или Меган Маркл
Был секс, но встречаться не предложил
Началовой ампутируют ногу
Что происходит с Юлей Началовой?
Люди меня используют
Как вернуться в семью?
Всегда ли нужно говорить правду?
Мужчина - скорпион
Посоветуйте легкую диету для похудения
Вредна ли острая пища?
Обнаружили венерическое заболевание
Сначала машина или квартира?
Моника Белуччи
Пауза в отношениях это конец?
Екатерина или Виктория
Имя Анастасия
Таблетки для экстренной контрацепии
Борбата с алкохола е възможна
Жена шарится по карманам
Завидую замужним подругам
Хочу ее мужа
Дочь хочет сделать тату
Меган Маркл
Виктория
Жизнь после развода.
На подругу замахивается парень
Куриная диета
Мужчины не ценят хорошего отношения