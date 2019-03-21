Великий пост: Запеченное яблоко с клюквой и грецким орехом

В период Великого поста тоже можно побаловать себя вкусными блюдами. "Дни.ру" публикуют постные рецепты, которые наши корреспонденты выведали у столичных шеф-поваров. Сегодня предлагаем попробовать запеченные яблоки от бренд-шефа ресторана "Русский Паб" Алексея Семенова.

Для верующих Великий православный пост – это время очищения души и тела. Люди ежедневно читают молитвы и ходят на богослужения в церковь, а также воздерживаются от определенных продуктов. В этот период категорически запрещено употреблять мясо, яйца и любые молочные продукты. Несмотря на такие строгие правила питания миряне всегда могут найти множество вкусных рецептов блюд на Великий пост.

Отказываясь от скоромной пищи, верующие вспоминают о подвиге Иисуса Христа, который после крещения удалился в пустыню на сорок дней для того, чтобы подготовить себя к роли Мессии. Там он усердно молился и воздерживался от еды. В конце IV века Церковь окончательно утвердила сорокадневный пост и наказала всем верующим следовать примеру Спасителя.

Сейчас идет вторая седмица Великого православного поста. Эта неделя посвящена святителю Григорию Паламе. Архиепископ оставил после себя десятки богословских сочинений. Он вошел в историю, как святой, который одним из первых сформулировал смысл жизни каждого человека. Григорий Палама считал, что любой может усердным постом и молитвой приобщиться к божественной сущности. Советуем Вам побольше узнать об истории этого святителя, пока вы будете готовить вкусный десерт по эксклюзивному постному рецепту.

Запеченное яблоко с клюквой и грецким орехом

от бренд-шефа ресторана "Русский Паб" Алексея Семенова





Вам понадобится: зеленые яблоки, 100 граммов клюквы, 30 граммов ядер грецкого ореха, 1 столовая ложка меда, 5 граммов сахарной пудры.



Способ приготовления

У яблока срезать верхушку и с помощью ложки удалить сердцевину и часть мякоти.

В миске смешать ягоды клюквы и нарезанную мелкими кубиками мякоть яблока, добавить ядро грецкого ореха и мед, все перемешать.

Фаршировать подготовленное яблоко полученной начинкой из клюквы, яблока и орехов.

Запекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 15 минут.

Перед подачей выложить запеченное яблоко на блюдо. Украсить дробленным грецким орехом, клюквой, сверху посыпать сахарной пудрой (для горячей выпечки).

Общие правила питания в Великий пост довольно строгие. Священнослужители настаивают на том, чтобы миряне внимательно изучили Церковный устав. Но если же у вас нет времени на длительное чтение или вы боитесь запутаться во всех пунктах, то вы всегда можете найти простой и подробный материал на сайте "Дни.ру".