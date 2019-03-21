Великий пост: Запеченное яблоко с клюквой и грецким орехом

0
Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Четверг 21 марта
Лента новостей
02:53
Выступившего против россиян Макаревича жестко осадили
01:08
Принца Гарри и Меган Маркл загнали под лавку
23:06
"Стыдно": Малахова распекли за "пляски на костях" после смерти Началовой
21:19
Подробности кровавой бойни на Урале
20:43
Кто ходит на пикеты против "Конкорда"
20:36
Ходченкову уличили в связи с известным актером
20:27
Порошенко признали организатором массового убийства
20:16
В Нижнем Новгороде расследуют падение льда на голову подростка
20:06
Разбойники ограбили почтамт на мешок мелочи
19:55
Легенда Instagram показала все в журнале Maxim
19:29
Муж Ваенги раскрыл причины болезни певицы
19:17
Это конец: Порошенко попался на воровстве в канун выборов
19:16
На Бали полиция застрелила двух россиян
19:10
Исхудавшая Михалкова отказалась от наследия матери
18:48
В частном доме на Урале нашли четыре окровавленных трупа
18:40
Скрытная Водонаева избавилась от обручального кольца
18:29
Потерявший паспорт житель Тюмени провалился под лед в Екатеринбурге
18:15
В Омске народный мститель мажет двери машин фекалиями
18:04
Под Ростовом ребенка насмерть сбили на пешеходном переходе
17:59
Сделано заявление об отказе Зеленского от выборов
17:57
Селфи с дьяволом на Бали едва не стоило жизни туристке (видео)
17:45
Жителей Петербурга испугал запах газа
17:26
Отравленный Садальский грозил Корчевникову расправой
17:21
"Особая связь": Кабо раздавлена трагической смертью известного актера
16:58
Хитрый Зеленский готовится подложить свинью Порошенко
16:57
Покупать ли недвижимость? Ответ – непременно!
16:54
Галкин на коленях приполз на Первый канал
16:26
Автомобилисты просят "ЕР" защитить их интересы
16:23
Рынска продает вещи ради ребенка от мертвого мужа
16:16
Известного актера нашли мертвым в собственном доме
16:09
Загитова обставила выскочку Медведеву
16:05
Пикантный снимок знаменитой певицы вызвал жаркие споры
15:54
Коммунальщики вышвыривают легендарного музыканта из дома
15:49
Беременная Саша Савельева уехала рожать в Израиль
15:48
Поработил тысячи пенсионерок: Малахов разоблачил циничного сектанта
15:47
Сход поезда с рельсов: объявлено о катастрофе на Крымском мосту
15:40
В Башкирии внедорожник сбил пешехода и уехал
15:34
Садальского привел в ужас истощенный сын Васильевой
15:25
В деле о гибели группы Дятлова появился неожиданный поворот
15:22
Известного актера сняли в борделе среди онанистов и мазохистов
15:16
У госпитализированной Елены Берковой проблемы с мозгом
15:01
Известный оперный певец скончался в Москве
15:00
Седокову затравили за вываленную наружу грудь
14:51
Перепуганный Порошенко перед выборами бежит из страны
14:41
Россияне заклевали госпитализированную Беркову
14:34
Паулина Андреева резко сменила имидж
14:31
Выяснились подробности похорон Юлии Началовой
14:30
Слуцкая влезла в скандал с Загитовой и Медведевой
14:21
Состояние тяжелобольной Ваенги ухудшилось
14:20
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 марта 2019 года
13:50
Звезде сериала "Игра престолов" понадобилось лечение после смерти
13:49
Шнуров объявил об уходе
13:48
Госдума держит на контроле развитие социальной сферы
13:39
Единороссы помогут обманутым дольщикам в 16 регионах
13:36
Губернаторы массово просят Путина об отставке: что происходит
13:34
На место страшного ДТП в Новой Москве вылетел вертолет МАЦ
13:33
"Он в очень плохом состоянии": Джигарханяна обнаружили в квартире Цымбалюк-Романовской
13:29
Грудь до пупа и складки: фото Лопыревой без ретуши попало в Сеть
13:12
10-летний мальчик рискнул жизнью ради спасения тонувшей девочки (видео)
12:58
Ошарашенному Леонтьеву выдвинули жесткий ультиматум в день 70-летия
12:40
Ковальчук показала аппетитную фигуру в купальнике
12:29
Собчак появилась на публике с Богомоловым
12:22
"Я себя уважаю!": голую Туктамышеву пристыдили за публичный стриптиз
12:07
Милявская поделилась секретом красоты
11:52
Влюблена в девушку: Дакота сделала шокирующее заявление после развода
11:46
Фигуристы Тарасова и Морозов побили мировой рекорд на чемпионате мира
11:40
В Госдуме подсчитают ущерб Крыму от украинской власти
11:32
Известный ведущий раскрыл новую страшную болезнь Началовой
11:29
Знаменитая актриса привела в восторг "лысым" фото
11:19
Названы причины госпитализации Елены Берковой
11:19
Схрон взрывчатки и оружия банды убийц из 90-х нашли в Подмосковье
10:39
70-летний Леонтьев высказался о суррогатной матери для своего ребенка
10:37
Киркорова разнесли за "сладкое" видео с Тимати
10:19
Найдены неопровержимые доказательства четвертой беременности Миддлтон
10:15
Нервный Порошенко набросился с дикими обвинениями на Путина
10:01
Знаменитая актриса оказалась на пороге смерти после увольнения
09:44
Переволновавшаяся Волочкова потеряла ребенка
09:17
Фото голого принца Чарльза утекли в Сеть
09:01
Молодящаяся Андреева показала большую дырку
08:44
Гитарист Оззи Осборна умер накануне дня рождения
08:10
Басков взбесил народ попрошайничеством из-за смерти Началовой
06:35
Атака Лукашенко на Путина вызвала ликование на Западе
04:13
Заговорившую о мужских гениталиях Собчак заставляют вымыть рот
02:07
Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак
00:35
"Локоть сломал": обматерившая мужа Рапунцель из шоу "Дом-2" получила по полной
21:54
Почему ушел Назарбаев
21:53
"Чуть не помер": рыжий из "Иванушек International" рассказал об ужасе на детском утреннике
21:43
Высказывающуюся за Началову помощницу затравили за ложь
21:28
Оголившаяся Глюк’oZa пошла по стопам красавицы Асмус
20:52
В Ижевске насмерть замерз человек
20:22
В Челнах из загоревшейся школы эвакуировали более 600 человек
20:11
В Екатеринбурге светофор насмерть придавил пешехода
20:00
Переделанная Бледанс прижалась на лестнице к южному красавцу
19:55
Под Тюменью мужчина расстрелял знакомых из-за долга
19:24
Почерневшую Семенович перестали узнавать
18:42
"Стала жертвой насилия": Собчак взвыла от происков певца-извращенца
18:42
Ушедший в отставку Назарбаев провел тайную беседу с Путиным
18:41
В Омске мужчина убил собутыльника из-за штанов
18:30
Володин: Россия и Казахстан должны остаться стратегическими партнерами
18:22
Кто научит молодых политиков
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Путин поставил на место отказавшегося признать Крым Лукашенко
Легенда Instagram показала все в журнале Maxim
Infiniti QX60: семейная лошадка для богатых
"Гори в аду!": отец ответил на дерзкие слова Маркл
В Москве наградят лучших экстрасенсов года
Возлюбленный уличил участницу шоу "Дом-2" в проституции
Lifestyle

Великий пост: Запеченное яблоко с клюквой и грецким орехом

Постный рецепт запеченного яблока с клюквой и грецким орехом. Фото: пресс-служба
В период Великого поста тоже можно побаловать себя вкусными блюдами. "Дни.ру" публикуют постные рецепты, которые наши корреспонденты выведали у столичных шеф-поваров. Сегодня предлагаем попробовать запеченные яблоки от бренд-шефа ресторана "Русский Паб" Алексея Семенова. 
прочитано 111 раз

Для верующих Великий православный пост – это время очищения души и тела. Люди ежедневно читают молитвы и ходят на богослужения в церковь, а также воздерживаются от определенных продуктов. В этот период категорически запрещено употреблять мясо, яйца и любые молочные продукты. Несмотря на такие строгие правила питания миряне всегда могут найти множество вкусных рецептов блюд на Великий пост.

ПО ТЕМЕ

Питание в Великий пост: что можно есть

Как выбрать продукты для Великого поста

Отказываясь от скоромной пищи, верующие вспоминают о подвиге Иисуса Христа, который после крещения удалился в пустыню на сорок дней для того, чтобы подготовить себя к роли Мессии. Там он усердно молился и воздерживался от еды. В конце IV века Церковь окончательно утвердила сорокадневный пост и наказала всем верующим следовать примеру Спасителя.

Сейчас идет вторая седмица Великого православного поста. Эта неделя посвящена святителю Григорию Паламе. Архиепископ оставил после себя десятки богословских сочинений. Он вошел в историю, как святой, который одним из первых сформулировал смысл жизни каждого человека. Григорий Палама считал, что любой может усердным постом и молитвой приобщиться к божественной сущности. Советуем Вам побольше узнать об истории этого святителя, пока вы будете готовить вкусный десерт по эксклюзивному постному рецепту. 

Запеченное яблоко с клюквой и грецким орехом 

 от бренд-шефа ресторана "Русский Паб" Алексея Семенова

Вам понадобится: зеленые яблоки, 100 граммов клюквы, 30 граммов ядер грецкого ореха, 1 столовая ложка меда, 5 граммов сахарной пудры. 

Способ приготовления

  • У яблока срезать верхушку и с помощью ложки удалить сердцевину и часть мякоти.
  • В миске смешать ягоды клюквы и нарезанную мелкими кубиками мякоть яблока, добавить ядро грецкого ореха и мед, все перемешать.
  • Фаршировать подготовленное яблоко полученной начинкой из клюквы, яблока и орехов.
  • Запекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 15 минут.
  • Перед подачей выложить запеченное яблоко на блюдо. Украсить дробленным грецким орехом, клюквой, сверху посыпать сахарной пудрой (для горячей выпечки).

Общие правила питания в Великий пост довольно строгие. Священнослужители настаивают на том, чтобы миряне внимательно изучили Церковный устав. Но если же у вас нет времени на длительное чтение или вы боитесь запутаться во всех пунктах, то вы всегда можете найти простой и подробный материал на сайте "Дни.ру".

Автор: Евгения Евгеньевна21 марта 2019, 05:03

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Порошенко признали организатором массового убийства
Это конец: Порошенко попался на воровстве в канун выборов
Сделано заявление об отказе Зеленского от выборов
Хитрый Зеленский готовится подложить свинью Порошенко

Шоу-бизнес

"Одним шутом меньше": Заявившего об уходе Шнурова погнали со сцены
Ходченкову уличили в связи с известным актером
Муж Ваенги раскрыл причины болезни певицы
Исхудавшая Михалкова отказалась от наследия матери

Проишествия

Селфи с дьяволом на Бали едва не стоило жизни туристке (видео)
Убил и закопал: с красоткой-продюсером жестоко расправились
Найдено объяснение адской стрельбы в мечети
"Везунчик": падающий самолет пронесся в сантиметрах от автомобиля (видео)

Lifestyle

Нетребко изменилась до неузнаваемости
Сексуальная дочь Апексимовой появилась у Миронова
Хазанов высказался о скандальной пьянке в МХАТ
Украинцы оттоптались на трупе Этуша
Шоу-бизнес

Состояние тяжелобольной Ваенги ухудшилось

Артистка отменяет концерты
Шоу-бизнес

Выяснились подробности похорон Юлии Началовой

До церемонии прощания остается меньше суток
Шоу-бизнес

Галкин на коленях приполз на Первый канал

Уход шоумена на "Россию 1" был ошибкой
Шоу-бизнес

Беременная Саша Савельева уехала рожать в Израиль

Артистка уехала из России

Гороскоп

Сбежавшая из страны Рынская отогреется в объятиях нового мужчины
Гороскоп на неделю
Целый букет болезней: самочувствие Пугачевой вызывает вопросы
Интимной жизнью не обделены: Развод не помешал сексу Собчак и Виторгана

Фоторепортажи

Легенда Instagram показала все в журнале Maxim
Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак
Любимые мужчины Юлии Началовой
Знаменитая фитнес-модель возбудила народ "голыми" снимками

Спорт

Загитова обставила выскочку Медведеву
Слуцкая влезла в скандал с Загитовой и Медведевой
"Я себя уважаю!": голую Туктамышеву пристыдили за публичный стриптиз
Хоккеист отправил в нокдаун судью (видео)

Регионы

Подробности кровавой бойни на Урале
Веселый грабитель ювелирного попал на камеры наблюдения
Проседание на подъезде к Крымскому мосту довело людей до истерики
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru