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Общество

Питание в Великий пост: что можно есть

В этом году Великий пост длится с 11 марта по 27 апреля. Фото: www.globallookpress.com
На протяжении семи недель православные физически и духовно готовятся к главному библейскому событию - Воскресению Иисуса Христа. "Дни.ру" подготовили материал о традициях Великого поста, а также о том, что можно есть в эти дни. 
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В 2019 году главный пост длится с 11 марта по 27 апреля. На протяжении нескольких недель православные читают молитвы и воздерживаются от определенных продуктов. Эти дни считаются временем очищения души от страстей и искушений через покаяние. Если же многие из нас знают молитвы с самого детства, то вот особенности питания в эти дни бывает нелегко запомнить. "Что можно есть в Великий пост?", - вопрошают верующие. Здесь потребуется развернутый ответ.

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"Пост – это время воздержания души от страстей – греховных оков, которые привязывают человека к объекту наслаждения и поклонения, – поведал корреспонденту "Дни.ру" протоиерей Олег Трофимов, – Иисус Христос наставлял своих учеников: "Блаженны нищие духом". Так он говорил о людях, которые не привязаны ни к чему земному". Священнослужитель отметил, что смысл поста заключается в достижении "состояния абсолютного бесстрастия".

Недели Великого поста

Каждая неделя Великого православного поста имеет свое название и отсылает к важному событию в библейской истории или к святому, совершившему монашеский подвиг. Первые семь дней именуются "Торжеством православия" в память о том, как византийская императрица Феодора восстановила иконопочитание в Церкви. Следующая седмица прославляет святителя Григория Паламу – архиепископа, который в своих сочинениях смог дать полный и исчерпывающий ответ на вопрос о связи Бога с миром.

"Крестопоклонной" называют третью неделю. На богослужении верующие совершают поклонение Животворящему Кресту, символизирующему искупительную жертву Иисуса Христа. Следующая за ней седмица Великого поста посвящена жизни преподобного Иоанна Лествичника. Игумен Синайской обители написал книгу "Лествица", в которой простым и чистым языком перечислил 30 этапов, которые предстоит пройти каждому человеку на пути к нравственному совершенствованию.

Великий пост – время очищения души от страстей. Фото: www.globallookpress.com

Пятая неделя служит напоминанием о подвиге преподобной Марии Египетской. В молодом возрасте она сбежала из дома и стала вести блудную жизнь. Однажды в день большого праздника Мария захотела зайти в храм Гроба Господня, но не смогла переступить порог. Она сильно испугалась и обратилась с молитвой к иконе Божьей Матери, которая висела в притворе церкви, после чего наконец вошла в храм. С тех пор женщина стала вести праведную жизнь: она удалилась в пустыню, где провела 47 лет в молитве и строгом посте.

Следующие семь дней носят название "неделя ваий" и связаны с важным христианским праздником - входом Христа в Иерусалим. Прибывшего в город Мессию жители встретили с благоговением и священным восторгом. Слово "вайя" отсылает к веткам пальмы, которые они держали в руках. Интересно, что в России верующие приносят в этот день православного поста в церковь вербу, отчего и пошло другое наименование празднества – Вербное воскресенье.

Особое место занимает "Страстная седмица", все дни которой именуются Великими и связаны с важными событиями последних дней жизни Христа: Тайной вечерей, предательством Иуды, распятием, смертью и погребением Иисуса. На этой неделе миряне ходят в храм, где слушают литургии.

Питание в Великий пост                                                             

О том, что можно и нельзя есть в Великий пост, верующие узнают, прочитав Церковный устав. Главное правило, которое должны соблюдать все православные, – не употреблять пищу животного происхождения: мясо, молоко и яйца. Такие продукты считаются тяжелыми: они лишают тело легкости, отвлекают мирян от духовных трудов и не дают сосредоточиться на молитве.

Во время Великого поста верующим запрещено употреблять пищу животного происхождения. Фото: www.globallookpress.com

В понедельник, среду и пятницу следует есть пищу растительного происхождения, которая перед этим не подвергалась термической обработке. Сюда относят хлеб, сырые или квашеные овощи, сырые или сушеные фрукты, зелень, мед, орехи. Что касается напитков, то в эти дни можно пить воду и любые соки. Такой тип питания в Великий пост называют "сухоядением".

Во вторник и четверг Церковный устав предписывает употреблять горячую пищу без масла. Верующие могут готовить овощные и грибные супы, вареные овощи (картофель, помидоры, кабачки), салаты (из моркови, свеклы или капусты) и каши на воде. Среди напитков православным следует отдавать предпочтение чаю, кофе, различным компотам и отварам.

Небольшие послабления наступают в выходные дни: тогда разрешается вкушать горячую пищу с растительным маслом. В субботу и воскресенье миряне уже не ломают голову над тем, что им можно есть в пост. На стол ставят салаты, заправленные маслом, овощные и грибные супы, жареный картофель, котлеты из капусты или моркови. Более того, в эти дни можно употреблять вино.

Исключения

Не следует забывать и об исключениях. В первый понедельник Великого православного поста лучше полностью воздержаться от еды и пить только воду. Рыбу можно употреблять в дни двунадесятых праздников - Благовещение (7 апреля) и Вход Господень в Иерусалим (21 апреля). Миряне смело готовят рыбные супы, котлеты и запеканки. В Лазареву субботу (20 апреля) разрешается рыбная икра.

Самой строгой является Страстная неделя. С понедельника по четверг Церковный устав предписывает людям придерживаться "сухоядения". В Великую пятницу необходимо полностью отказаться от еды. В последний день разрешается употреблять горячую пищу с маслом. 

Тем, кому трудно сразу перейти на такой режим питания в Великий пост, протоиерей рекомендует готовить себя постепенно.

"Я советую таким людям строго поститься в первую и последнюю неделю. В среду и пятницу на других неделях также нужно воздерживаться от скоромной пищи, как предписывает Церковный устав", – пояснил Олег Трофимов.

Священнослужитель уточнил, что люди, которые имеют проблемы со здоровьем, могут принимать запрещенные продукты перед Пасхой, но в таком случае они должны обязательно "соблюдать пост в душе" – читать молитвы и ходить в церковь.

Автор: Евгения Евгеньевна18 марта 2019, 06:03
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Православные празднуют Вербное воскресенье

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