9 ошибок при заказе вина в ресторане

Истина в вине – афоризм, знакомый каждому, кто хоть раз пробовал пьянящий напиток. Но, чтобы после бокала вам действительно открылась истина, а не горькая правда жизни, необходимо правильно выбрать напиток.

Что делать, если при общении с сомелье вы теряетесь, а винная карта вызывает подсознательный страх? Помните, вы не одни! Специально для "Дни.ру" бренд-амбассадор L-Wine Алексей Митрофанов подготовил список самых распространенных ошибок при заказе вина в ресторане, а также рассказал как их избежать.

Выбирать "домашнее вино" по бокалам

Если вы не хотите разочароваться в вине, лучше присмотреться к более топовым позициям винной карты. Так как за категорией "домашнее вино" могут скрываться довольно простые и, часто, столовые вина. Такое вино лучше использовать для приготовления еды.

Решение: если вы все же решили остановить свой выбор на house wine, ориентируйтесь на известные регионы и географические наименования, например, Кьянти, Бордо, Долина Майпо, Венето.

Отказываться пробовать вино прежде, чем сомелье разольет его по бокалам

Процесс сервировки требует, чтобы сомелье сначала сам попробовал немного вина, а затем налил немного гостю в бокал, прежде чем сервировать стол. Эта процедура позволяет убедиться в качестве напитка и избежать неловкости, если вино окажется испорченным, а сомелье этого не заметил. Если вы откажетесь пробовать напиток, то "подпишите невидимый акт" о том, что претензий к качеству не имеете.

Решение: не отказывайтесь! Тем более что это приятный процесс – быть вершителем винных судеб.

Уточнять, не испорчено ли вино

В хорошем ресторане, где работает квалифицированный персонал и руководство дорожит репутацией, вам обязательно заменят дефектную бутылку. Однако современное виноделие настолько разнообразно, что вы можете встретить вино с неожиданными и даже специфическими запахами, что будет совершенно нормально с точки зрения сомелье. Часто таким неоднозначным букетом могут похвастаться вина из автохтонных сортов винограда или биодинамические вина, которые сейчас пользуются большим спросом.

Решение: перед заказом попросите сомелье описать данное вино. В самом экстренном случае можно обратиться к менеджеру.

Покупать самое дешевое вино в карте

Обычно это вино с минимальной закупочной ценой и максимальной процентной наценкой. Такое вино не обязательно плохое. Обычно оно самое простое и оборачиваемое.

Решение: если вторая или третья позиции не сильно отличаются по ценовому диапазону, возьмите их.

Выбирать самое дорогое вино

Самое дорогое – не значит самое лучшее. Многие вина стоят дорого, потому что это престижная марка, известное географическое наименование или просто заведение не смогло договориться о лучших условиях с конкретным импортером.

Решение: выбирайте вино не по цене, а по вкусу. Опишите его. Попросите сомелье рассказать, какие вина из карты имеют наивысшие оценки критиков, какие нравятся ему самому. Быть может, ваши вкусы совпадут, и этот вечер станет настоящим открытием?

Просить продекантировать любое красное вино

Не всякое красное вино требует декантации. Этот процесс используют либо для снятия осадка (для старых вин), либо для насыщения молодых вин кислородом (тогда этот процесс зовется "аэрация"). Ошибочно считать, что "подышав", любое вино улучшит свои свойства.

Решение: здесь лучше всего довериться совету сомелье.

Заказывать сначала красное, потом белое

Чтобы получить всю гамму удовольствия, стоит придерживаться определенных правил не только в порядке подачи блюд, но и при заказе вина.

Решение: начинайте с игристых, затем переходите к белым, потом к красным. От сухих к сладким. Крепкие напитки закажите в самом конце. Если вы начали с красных, будьте верны им в течение всего вечера.

Считать, что сомелье с вами недостаточно честен

Конечно, первостепенная задача сомелье – продать вино. Однако для этого он составляет разнообразную винную карту, чтобы угодить гостям и помочь им сделать выбор в соответствии со своим вкусом и кошельком.

Решение: не стесняйтесь называть диапазон цен, спрашивайте, интересуйтесь всеми заинтересовавшими образцами, сомелье – ваш проводник в мир вина на этот вечер.

Пытаться всегда сделать выбор самостоятельно

Часто бывает, что вы испытываете трудности, но боитесь прослыть невеждой. Забудьте! В душе каждый сомелье желает видеть у себя в ресторане именно любознательного новичка или винного энтузиаста, с которым можно поделиться своими знаниями. Ведь горящие глаза гостя, который узнал много нового о вине – лучшая награда.

Решение: не бойтесь спросить совета, используя даже самый обывательский язык. Это покажет не вашу слабость, а пытливость и открытость вашего ума.