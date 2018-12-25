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Lifestyle

Сколько алкоголя можно позволить себе без вреда для фигуры

Фото: www.globallookpress.com
Если вы следите за фигурой, то, несомненно, боитесь новогодних праздников. И это вполне объяснимо, так как столы ломятся от угощений, а алкоголь льется рекой. И тут ничего не поделаешь, в России Новый год – любимый праздник, когда вся страна веселится и отдыхает и к концу которого, по меткому народному афоризму, человек на 80% состоит из алкоголя и на 20% из оливье. 
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В подобной непростой ситуации эксперты школы сомелье WineState дали несколько советов, которые помогут пережить новогодние выходные, сохранив при этом идеальную форму.

Худеете целый год, изнуряете себя диетами, покупаете исключительно низкокалорийные продукты, избегаете кондитерских и отказываетесь от второго бокала вина. Совсем скоро новогодняя ночь, а потом бесконечные выходные – праздничная неделя может с легкостью перечеркнуть все усилия! И дело не только в том, что на столе – селедка под шубой или оливье, дело еще и в напитках, так как в них тоже есть калории.

Не зря такие калории называют "пустыми", так как это энергия в чистом виде, не содержащая никаких питательных элементов. При этом алкоголь усиливает аппетит, и в какой-то момент вы просто перестанете контролировать объем съеденного. Этот эффект будет верным спутником в течение следующих 48 часов. При этом алкоголь в комбинации с калориями от еды (салат-горячее-десерт) – это настоящая бомба замедленного действия!

Но не спешите отчаиваться и не драматизируйте. Есть несколько способов выйти из застольного кризиса без утраты здоровья и набора лишних калорий.

Ведущий преподаватель школы сомелье Владимир Косенко рассказывает, как вести себя точно не стоит:

  • Не садитесь за стол и не пейте натощак – часа за 2-3 перекусите, чтобы праздничный стол не провоцировал на чревоугодие, а алкоголь не ударил в голову раньше срока.
  • Не налегайте на еду. Помните, что плотная закуска не отменяет действие алкоголя, а всего лишь замедляет его всасывание. Если будете много пить, все равно окажетесь лицом в оливье, правда, немного позже.
  • Ни в коем случае не пейте все подряд и не мешайтн спиртные напитки, особенно крепкие, с шампанским и газировкой. А если предпочитаете именно игристое – им и ограничьтесь: "magic bubbles", увы, ускоряют всасывание алкоголя. Так что, разрываясь между игристым и водкой, помните, что рискуете обнаружить себя утром в о-о-очень нехорошем состоянии.
  • Никогда не понижайте градус. Конечно, праздничный, тем более новогодний стол более чем репрезентативен в плане алкогольных напитков: к рыбе хочется вина, к соленьям – водки, к десерту – мартини... Идеальный вариант — выбрать один напиток и наслаждаться им в течение всей вечеринки. Если велик соблазн попробовать за вечер несколько напитков, пейте их по нарастающей. Например, игристое – порто – водка или вино – херес – виски. Напьетесь, конечно, порядочно, но наутро организм скажет спасибо.

Фото: www.globallookpress.com

Ведущий специалист школы сомелье и управляющая винотекой Антонина Шевалье рассказала что предпринять, чтобы не набрать лишнего:

  • Старайтесь запивать алкоголь водой: во-первых, съедите гораздо меньше, поскольку вода дает ощущение наполненности желудка (правда, ненадолго!); во-вторых, не так быстро опьянеете. К тому же вода, как ни странно, снижает отечность, так как помогает быстрее вывести токсины.
  • Ешьте поменьше жирных блюд и блюд из вареных овощей с майонезом – в сочетании с алкоголем они нереально увеличивают жировые отложения, особенно в районе талии. Лучше налегать на клетчатку – свежие овощи, зелень и фрукты.
  • Самое лучшее – пить сухое вино, но не больше намеченной нормы (2-3 бокала). Помните: чем крепче и слаще напиток, тем больше в нем калорий.
  • На праздничном ужине в ресторане заказывайте коктейли без сиропа и сахара. Не опасаясь за гигантские калории, можно смело взять текилу с лаймовым соком (200 ккал), водку с содовой и лимоном (96 ккал), "Мохито" без сиропа, но с большим содержанием мяты и лайма (меньше 100 ккал), легкое пиво (103 ккал), вино или шампанское (120 ккал). Последние – одни из самых безопасных для фигуры.

Между застольями обязательно двигайтесь: танцуйте, гуляйте, плавайте в бассейне, вытащите на каток друзей. Ускоряйте обмен веществ любыми способами. Это очень пригодится, ведь впереди еще Старый Новый год... А, как говорят мудрые люди, это уже не праздник – это контрольный выстрел в печень. 

25 декабря 2018, 14:24

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