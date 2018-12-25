Сколько алкоголя можно позволить себе без вреда для фигуры

Если вы следите за фигурой, то, несомненно, боитесь новогодних праздников. И это вполне объяснимо, так как столы ломятся от угощений, а алкоголь льется рекой. И тут ничего не поделаешь, в России Новый год – любимый праздник, когда вся страна веселится и отдыхает и к концу которого, по меткому народному афоризму, человек на 80% состоит из алкоголя и на 20% из оливье.

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