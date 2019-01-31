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Lifestyle

Почему стало модно пить сухое вино

Фото: www.globallookpress.com
Ситуация с сухими и не сухими винами складывается очень любопытно. Человечество знакомо с вином более 6000 лет. При этом  потребление сухих вин стало заметным лишь в последние 100 лет. Что же происходит со вкусом человечества? 
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Ответ на этот вопрос "Дни.ру" дал ведущий преподаватель школы сомелье WineState Владимир Косенко.

Вспомним свое детство. Все вкусное – сладкое. Этот вкус самый понятный для человека по многим причинам: сильное и понятное воздействие на рецепторы, быстрая энергия организма и так далее. Многие из нас уже прошли этап, когда мы признавались себе: “Детство закончилось, когда мне стала нравиться тушеная капуста, спаржа и шпинат”. Со вкусовыми пристрастиями в мире вина все точно так же. Винная любовь начинается со сладкого, и почти всегда трансформируется в сухое, чему способствует ряд оснований.

Какое вино выбрать – сухое или сладкое? Фото: www.globallookpress.com

Когда мы только познаем мир, нам хочется пробовать все, что вызывает бурные эмоции. С едой и напитками похожая ситуация. Сладость – это один из параметров вкуса, который вызывает дополнительную нагрузку на рецепторы. Наравне с алкоголем, сахар создает ощущение "веса" на языке, именно поэтому насыщенные красные сухие, как и белые десертные вина часто получают оценку "полнотелое" от дегустаторов. Мы чувствуем глубину вкуса.

Пить сладкие вина – "дело некислое". Уж простите за каламбур, но именно кислотность в сухих винах является еще одной причиной, почему незнакомые с этим напитком люди, не хотят дальше погружаться в мир вина после первого опыта потребления. Помните, как ваши бабушки и дедушки, попробовав изысканный легковесный бургундский Пино Нуар, за который вы отдали немалые деньги, восклицали: "Ой, какое кислое! Может, откроем полусладкое?"

Вкус сухого вина нужно научиться понимать. Фото: pixabay.com

Именно технический прогресс стал причиной появления сухих вин в той форме, в которой мы их знаем. Сахар – это один из природных натуральных консервантов. Он не дает вину испортиться. Кто-то может вспомнить, что в древние времена сладкие вина ценились и в солнечной Греции, Риме и других цивилизациях. Почему так было? Дело в том, что раньше сухое вино не могло храниться долго, и было неприятным на вкус – слишком терпким, кислотным, "шершавым" или просто "плоским". Сегодня технологии позволяют создать более сбалансированные вина. Именно баланс так ценится знатоками. Это краеугольный камень любого вина.

В процессе взросления наш вкус также эволюционирует. Мы покупаем более изысканную одежду, ездим на более дорогих автомобилях и… пьем более интересные вина. Интерес заключается в той тайне вкуса и аромата, которую мы стараемся раскрыть. Мы, как опытные сыщики, по уликам находим аромат черешни, ванили, розы.

Люди научились получать удовольствие от вина. Фото: www.globallookpress.com

Ко всему прочему, чем выше сахар в вине, тем сложнее гастрономическая сочетаемость. Сладкий вкус вина очень часто доминирует над прочими, лишая нас удовольствия. Это смотрится уместно, когда мы пьем десертные вина в конце вечера. В рамках же высокой кухни это довод против сладких вин. Сладкоежки обычно предпочитают заказывать полусухие вина, но многие из них таковы не по прихоти производителя или моды, а по традиции виноделия определенных стран.

Стоит также отметить, что один из главных трендов сегодня "здоровье превыше всего", поэтому потребление сладкого в целом снижается, и это социальное явление коснулось, в том числе, и вина.

Сухие вина считаются модными, потому что весь мир все чаще предпочитает их сладким. Люди научились получать удовольствие от тонких вкусов. Сейчас не нужны "тяжелые барабаны" сладости, чтобы, сделав глоток вина, начать говорить ему комплименты, ведь в XXI веке мы больше ценим скрипку.

31 января 2019, 15:02

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