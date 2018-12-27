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Lifestyle

Раскрыт рецепт идеального Оливье

Фото: www.globallookpress.com
Неотъемлемой частью новогоднего стола являются салаты. Эксперты "Роскачества" раскрыли идеальный рецепт "Оливье", чтобы россияне смогли порадовать этим вкусным блюдом родных и близких.
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Специалисты опровергли распространенный миф о том, что "докторская" колбаса содержит вредные вещества. "Ни бумаги, ни ДНК грызунов, ни вредных микроорганизмов не обнаружено", – сообщают ученые. Они также назвали бренды, которые производят самый качественный продукт. В список попали "Снежана", "Агрокомплекс", "Мяснов", "Ромкор", "Балахоновский мясокомбинат", "Пит-Продукт", Фамильные колбасы", "Окраина" и "Томаровский мясокомбинат".

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При выборе картофеля эксперты рекомендуют внимательно изучить его внешний вид. Кожура должна быть желтой, неокрепшей, а сами клубни – целыми и сухими. Диаметр картофеля может быть от 40 до 80 мм. "Тем не менее, допускается выбирать клубни с пятнами бледно-зеленого цвета общей площадью не более 2 квадратных сантиметров, которые могут быть удалены при бытовой очистке. Также не следует пугаться клубней с механическими повреждениями, например, порезами или трещинами, но глубина их должна составлять не более 10 мм в длину", – уточняет заместитель руководителя "Роскачества" Елена Сератцева.

Эксперты напоминают, что рецепт "Оливье" включает в себя консервированный зеленый горошек. Он должен содержать четыре главных элемента: горох, воду, сахар и соль. Для новогоднего стола лучше выбирать товары, изготовленные с конца мая по конец июля. Специалисты отметили, что если упаковка герметична, то материал тары никак не влияет на качество продукта.

Вкус маринованных огурцов должен быть "приятным, слабокислым или кислым, кисло-сладким, умеренно соленым, с ароматом пряностей". Лучшими эксперты признали торговые марки "Бояринъ", "Верес", "GLOBUS", "Д", "6 соток", "Царь-овощ".

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Публикация от Здоровое Питание��Врач-Диетолог (@elvira_dietolog)

Еще одним важным ингредиентом, входящим в рецепт "Оливье", является майонез. Натуральный продукт заключает в себе не менее 1% яйцепродуктов и не менее 50% жира. В противном случае покупатели столкнулись с майонезном соусом. Растительное масло должно быть рафинированным и дезодорированным. Специалисты рекомендуют покупать товары марок "СКИТ", "Mr.Ricco", "Heinz", "Каждый день", "Ряба", "Миладора", "Московский Провансаль", "Слобода", "Букет", "Новосибирский провансаль", "Хабаровский". 

Автор: Полина Крылова27 декабря 2018, 16:14

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