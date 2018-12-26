К чему снится салат "Оливье"

Перед Новым годом хозяйки усердно режут на мелкие кусочки ингредиенты популярного в России салата "оливье". Большинство мужчин – да и некоторые женщины – не представляют себе праздника без этого украшения стола. Но что если готовить это блюдо и лакомиться им пришлось во сне?

Если вам приснился салат "оливье", то общее толкование таково: предстоит из отдельных кусков собрать нечто целое. Но есть у экспертов и более детальное объяснение таких сновидений.

Самый популярный вывод специалистов по снам таков: салат "оливье" снится перед праздником – или же в дни, когда сновидец соблюдает диету. Кроме того, салат с мясом во сне предупреждает о том, что вы слишком требовательны к себе.

"Оливье" может предупреждать о наступлении периода печали и мелких ссор, на вас навалится целая куча мелких дел. Окружающие внезапно перестанут вас понимать, или даже сами сляжете с легким недугом. Но расстраиваться не стоит – вы со всем успешно справитесь. Можно после такого сна получить нагоняй от начальства – зато тут же поквитаться с давними недоброжелателями.

Девушкам надо быть особо внимательными. Если довелось во сне готовить "оливье", то скоро у красотки появится недалекий и навязчивый поклонник. А если есть избранник – то он, скорее всего, совершенно не соответствует образу "прекрасного принца" – пора от него бежать.

Поедание салата "оливье" во сне – к мелким ссорам, которые затянут в длительный период депрессии. Возможно, вы допустите досадную ошибку, что приведет к ухудшению отношений с окружающими.