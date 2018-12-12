Ветеринары назвали оливье смертельно опасным

В Российской ассоциации любителей домашних животных призвали не кормить питомцев в праздники, особенно кошек и собак, оливье, пирогами и шоколадом. Об этом сообщает НСН со ссылкой на агентство городских новостей "Москва". По словам специалистов, такая пища представляет серьезную, а в некоторых случаях смертельную опасность для животных.