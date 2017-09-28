Конкурс красоты был сорван из-за уродства участников

В Мексике организаторы отменили мужской конкурс красоты Mr. Model Tabasco 2017. Мероприятие сорвалось из-за слишком непривлекательной внешности участников.

Перед началом конкурса, который должен был пройти в мексиканском штате Табаско, организаторы выдвинули участникам ряд требований. Претенденты на звание самого красивого мужчины должны быть ростом не ниже 178 сантиметров, иметь гармоничную внешность и телосложение. При этом участники не должны были работать в стриптизе, иметь жен и детей, сообщает New York Post.

Однако оказалось, что соответствуют этим требованиям всего шесть кандидатов. Остальные пришедшие на конкурс мужчины то ли проигнорировали условия, то ли недостаточно критично отнеслись к собственной внешности. В любом случае они были признаны непривлекательными.

В результате организаторы вынуждены были отменить конкурс. "Организация конкурса Mr. Model Tabasco 2017 вынуждена сообщить, что конкурс отменен из-за участников, не соответствующих установленным физическим требованиям", – сообщили они.

Такой исход дела вызвал возмущение среди пользователей соцсетей. Они заявили, что подобное отношение оскорбляет и унижает мужскую часть населения Табаско. В Сети посчитали, что мужчины с неидеальной внешностью имеют полное право участвовать в состязании такого рода.