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Lifestyle

Россиянка поборется за звание "мисс Украина"

Участницы конкурса "Мисс Украина 2017". Фото: instagram.com/missukraine_official
Екатерина Луганская заявилась на участие в конкурсе "Мисс Украина – 2017". Уроженка Ялты, сохранившая украинский паспорт, в российских конкурсах до сих пор не смогла одержать ни одной победы.
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В российских конкурсах красоты уроженка крымской Ялты Екатерина Луганская не смогла победить ни разу. Так, в 2016 году профессиональная модель на конкурсе "Мисс Россия" даже не попала в число финалисток. В 2014 году девушке не повезло в конкурсе "Краса России".

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Теперь крымчанка попробует в состязании красавиц побороть украинских девчат, чья красота славится во всем мире. По словам менеджера красавицы Айтен Новрузовой, заявившись на участие в конкурсе "Мисс Украина-2017" Луганская не нарушает правил соревнований, так как девушка сохранила паспорт Украины. 

Скриншот сайта missukraine.ua

"Я родилась в городе Ялта. С детства увлекаюсь академическим вокалом и игрой на фортепиано. С отличием закончила музыкальную школу по этим двум направлениям. Имею хореографическую подготовку", – пишет в своей анкете девушка. 

Судя по анкетам в социальных сетях, Екатерина учится на третьем курсе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Красавица выбрала специальность "производственный менеджмент". Екатерина хвастает владением языком: у нее в активе английский и испанский. 

"Люблю готовить, заниматься фитнесом, а так же увлекаюсь психологией. Работаю моделью с 15 лет. Участвовала в съемках различных клипов", – указывает Екатерина свои таланты в анкете на сайте конкурса.

Указаны здесь и предыдущие заслуги красавицы. Так, она может похвастать титулами на конкурсах красоты "miss incanto 2013", "miss world fashion model 2013", " top-model автоледи шоу 2015". 

Автор: Алексей Минин15 августа 2017, 19:51

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