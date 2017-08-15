Россиянка поборется за звание "мисс Украина"

Екатерина Луганская заявилась на участие в конкурсе "Мисс Украина – 2017". Уроженка Ялты, сохранившая украинский паспорт, в российских конкурсах до сих пор не смогла одержать ни одной победы.

В российских конкурсах красоты уроженка крымской Ялты Екатерина Луганская не смогла победить ни разу. Так, в 2016 году профессиональная модель на конкурсе "Мисс Россия" даже не попала в число финалисток. В 2014 году девушке не повезло в конкурсе "Краса России".

Теперь крымчанка попробует в состязании красавиц побороть украинских девчат, чья красота славится во всем мире. По словам менеджера красавицы Айтен Новрузовой, заявившись на участие в конкурсе "Мисс Украина-2017" Луганская не нарушает правил соревнований, так как девушка сохранила паспорт Украины.

"Я родилась в городе Ялта. С детства увлекаюсь академическим вокалом и игрой на фортепиано. С отличием закончила музыкальную школу по этим двум направлениям. Имею хореографическую подготовку", – пишет в своей анкете девушка.

Публикация от Luganskaya Ekaterina (@luganskaya_ekaterina) Авг 1 2017 в 11:25 PDT

Судя по анкетам в социальных сетях, Екатерина учится на третьем курсе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Красавица выбрала специальность "производственный менеджмент". Екатерина хвастает владением языком: у нее в активе английский и испанский.

Публикация от Luganskaya Ekaterina (@luganskaya_ekaterina) Май 22 2017 в 4:06 PDT

"Люблю готовить, заниматься фитнесом, а так же увлекаюсь психологией. Работаю моделью с 15 лет. Участвовала в съемках различных клипов", – указывает Екатерина свои таланты в анкете на сайте конкурса.

Публикация от Luganskaya Ekaterina (@luganskaya_ekaterina) Май 3 2016 в 6:24 PDT

Указаны здесь и предыдущие заслуги красавицы. Так, она может похвастать титулами на конкурсах красоты "miss incanto 2013", "miss world fashion model 2013", " top-model автоледи шоу 2015".

