Россиянка поборется за звание "мисс Украина"
В российских конкурсах красоты уроженка крымской Ялты Екатерина Луганская не смогла победить ни разу. Так, в 2016 году профессиональная модель на конкурсе "Мисс Россия" даже не попала в число финалисток. В 2014 году девушке не повезло в конкурсе "Краса России".
Теперь крымчанка попробует в состязании красавиц побороть украинских девчат, чья красота славится во всем мире. По словам менеджера красавицы Айтен Новрузовой, заявившись на участие в конкурсе "Мисс Украина-2017" Луганская не нарушает правил соревнований, так как девушка сохранила паспорт Украины.
"Я родилась в городе Ялта. С детства увлекаюсь академическим вокалом и игрой на фортепиано. С отличием закончила музыкальную школу по этим двум направлениям. Имею хореографическую подготовку", – пишет в своей анкете девушка.
Судя по анкетам в социальных сетях, Екатерина учится на третьем курсе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Красавица выбрала специальность "производственный менеджмент". Екатерина хвастает владением языком: у нее в активе английский и испанский.
"Люблю готовить, заниматься фитнесом, а так же увлекаюсь психологией. Работаю моделью с 15 лет. Участвовала в съемках различных клипов", – указывает Екатерина свои таланты в анкете на сайте конкурса.
Указаны здесь и предыдущие заслуги красавицы. Так, она может похвастать титулами на конкурсах красоты "miss incanto 2013", "miss world fashion model 2013", " top-model автоледи шоу 2015".
Провокационные снимки она опубликовала в соцсети Instagram
Вся подноготная попадания ведущего новостей на скандальное ток-шоу
Звезда выложила в Сеть фото в купальнике
Певица родила первенца