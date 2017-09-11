Конкурс "Мисс Америка" завершился сенсацией

Победительницей конкурса "Мисс Америка" в этом году сенсационно стала представительница штата Северная Дакота. Корона досталась 23-летней Каре Мунд. Ранее ни одной девушке из этого штата не удавалось выиграть престижные состязания красоток.
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