Титул "Миссис Россия" отдали жене Диброва

Жена телеведущего Дмитрия Диброва, мать троих детей Полина Диброва стала победительницей конкурса "Миссис Россия 2017". На этом состязании красоты она представляла замужних красоток Подмосковья.

Полина Диброва призналась, что одержать победу ей было нелегко даже несмотря на то, что это не первый конкурс красоты, в котором она участвует. "Десять лет назад я уже принимала участие в конкурсе красоты, мы с Димой познакомились на конкурсе красоты", – цитирует ТАСС жену телеведущего.

Однако после свадьбы, рождения детей и появления домашних хлопот времени на это не хватало. "Сейчас дети немного подросли, появилось свободное время, мы с Дмитрием загорелись идеей, а почему бы и не поучаствовать. Детям будет так приятно гордиться мной", – рассказала Полина Диброва.

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) Авг 19 2017 в 5:53 PDT

Она также раскрыла свой самый главный секрета красоты. "Основную роль играет муж, если мужчина поддерживает свою жену, если он рядом, женщина всегда будет сиять. По тому, как выглядит женщина, можно определить атмосферу в семье, в которой она живет", – призналась "Миссис Россия".

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) Авг 19 2017 в 1:45 PDT

Организатором проекта выступил фонд "Планета женщин". Самую красивую замужнюю женщину России в финале конкурса выбирало строгое жюри из актера Александра Реввы, дрессировщика Эдгарда Запашного, певицы Кати Лель, актрисы Ольги Кабо, певицы Зары, актрисы Эвелины Бледанс и других.