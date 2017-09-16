Шведская модель ужаснула двухметровыми ягодицами

Мир в ужасе следит за путешествием 24-летней шведской модели Наташи Кроун по миру красоты. Девушка уже трижды ложилась од нож хирурга, чтобы увеличить себе ягодицы, и не собирается останавливаться на этом.

Наташа Кроун призналась. что впервые на прием к пластическому хирургу пришла в 20 лет. Всего за четыре года она успела внести изменения почти в каждую часть своего тела, особое внимание уделяя пятой точке. Впрочем, на типичную "пластиковую куклу" она похожа так и не стала.

Дело в том, что походы на операционный стол девушка перемежает с поеданием сладостей и жирной пищи. И особенные вкусовые предпочтения тут не при чем – модель копит жир, который во время операции хирург откачает у нее с боков и закачает в ягодицы. Уже сейчас пятая точка девушки достигла 1,7 метра в обхвате, передает сайт "Комсомольская правда". И останавливаться на этом она не собирается.

Публикация от Natasha Crown Official (@natasha_crown_official) Авг 19 2017 в 6:35 PDT

"Каждое утро я начинаю с того, что внимательно разглядываю свою попу в зеркале. И знаете что? Мне она кажется маленькой, я хочу сделать ее еще больше", – призналась модель в программе Plastic and Proud на британском канале Channel 4 UK.

Публикация от Natasha Crown Official (@natasha_crown_official) Авг 4 2017 в 7:41 PDT

Она допустила, что страдает дисморфией (психическим расстройством, заставляющем человека чрезмерно беспокоиться из-за незначительного дефекта своего тела. – Прим. ред.) или каким-то подобным заболеванием, но подчеркнула. что это ее не волнует. Также не пугают ее и возможные негативные последствия погони за званием самых больших ягодиц Земли для здоровья – такие как диабет, проблемы с сердцем или повышенный холестерин.

Публикация от Natasha Crown Official (@natasha_crown_official) Авг 12 2017 в 10:04 PDT

Девушка принимает участие в откровенных фотосессиях и это стало ее основным доходом. В Instagram у нее около 200 тысяч подписчиков, которые постоянно просят у нее новые фото и видео. У модели с крайне не стандартными формами нет отбоя от поклонников.