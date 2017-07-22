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Lifestyle

Изуродованная пластикой "копия Кардашьян" шокировала Сеть

Дженнифер Памплона. Фото: instagram.com/jenniferpamplona
Даже искушенные пользователи Сети, которым не привыкать смотреть на последствия неудачных операций по коррекции внешности, были шокированы после того, как увидели, во что превратила свое тело бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян. Молодая девушка потратила свыше 470 тысяч долларов на то, чтобы закачать себе в пятую точку почти два литра жира.
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Новые стандарты красоты, которые активно внедряются в массовое сознание благодаря образу Ким Кардашьян, породили настоящий спор среди сторонниц такого типа фигур. Одни утверждают, что для идеального вида сзади необходимо обладать удачными природными данными и не изнурять себя диетами, другие настаивают, что без силовых упражнений на мышцы ног добиться желаемого эффекта невозможно.

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Впрочем, существует и третий путь – пластическая хирургия. Именно к нему решила прибегнуть 24-летняя модель из Сан-Паулу Дженнифер Памплона. На операцию по закачке в свои ягодицы почти двух литров жира девушка потратила более 470 тысяч долларов. Результат привел в ужас даже тех зрителей, которые считали себя обладателями закаленных нервов. Американское издание New York Post посвятило метаморфозам юной искательнице идеальных форм отдельное видео.

Журналисты пришли к выводу, что девушка не только не приблизилась к образу Ким Кардашьян, но и рискует и вовсе разрушить предмет своей гордости. Впрочем, сама модель, по всей видимости, не считает, что ее тыльная сторона получилась неудачной. Фотографии на ее станице в Instagram демонстрируют, что девушка умеет выбирать ракурс таким образом, чтобы показать свою пятую точку с лучшей стороны.

Девушка готова поставить на кон все, лишь бы приблизиться к идеалу. "Мои врачи спросили меня, не боюсь ли я умереть во время операции. На мой взгляд, если это и произойдет, то я умру счастливой и красивой", – призналась сама Дженнифер Памплона.

"Раньше когда я смотрела в зеркало, все о чем я могла думать, так это о том, что мне нужна попа побольше. Теперь я намного счастливее. Операция изменила мою жизнь и помогла мне справиться с депрессией", – рассказала модель.

"Люди говорят, что я глупая. Но я многого добилась. Я приехала из бедной бразильской деревни, а теперь я знаменита, у меня есть своя компания", – отметила Дженнифер Памплона.

По словам девушки, собственная мать не разговаривала с ней две недели после того, как увидела последствия пластической операции на пятой точке. Модель отмечает, что ее внешний вид не мешает ей внутри быть хорошим человеком.

"Я поддерживаю свою семью, поддерживаю благотворительные организации, я не пью и не употребляю наркотики, я делаю все возможное для всего мира и стараюсь становиться лучше с каждым днем", – подчеркнула Дженнифер Памплона. Впрочем, пока в центре общественного обсуждения оказывается именно внешний вид девушки, а не ее благотворительная деятельность.

Автор: Геннадий Куприянов22 июля 2017, 13:15
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