Огромная силиконовая грудь разрушила жизнь модели (видео)
О проблемах пышных форм Сара Харрис рассказала в своем микроблоге на канале YouTube. 23-летняя девушка рассказала, что с помощью пластики увеличила свою грудь до размера D, однако счастья ей это не принесло.
После операции Сара стала ощущать сильные боли, которые лишили ее уверенности в себе. Кроме того, по словам девушки, из-за огромной груди ее перестали звать на интересные фотосессии. Ей также приходится маскировать последствия операции.
Сара призвала остальных девушек хорошенько подумать, прежде чем решить на подобную операцию. Сама модель планирует уменьшить размер груди, чтобы вновь чувствовать себя комфортно.
Отметим, что на Сару и ее огромную грудь в Instagram подписаны 1,5 миллиона человек. Девушка регулярно радует фолловеров откровенными снимками, на которых она с удовольствием демонстрирует не только пышный бюст, но и весьма выдающиеся ягодицы.
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