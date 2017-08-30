Огромная силиконовая грудь разрушила жизнь модели (видео)

Новозеландская модель Playboy Сара Харрис публично призналась в том, что ее силиконовая грудь четвертого размера разрушила ее жизнь. По словам красотки, в скором времени она планирует уменьшить бюст, чтобы вернуть себе ощущение комфорта.

О проблемах пышных форм Сара Харрис рассказала в своем микроблоге на канале YouTube. 23-летняя девушка рассказала, что с помощью пластики увеличила свою грудь до размера D, однако счастья ей это не принесло.

После операции Сара стала ощущать сильные боли, которые лишили ее уверенности в себе. Кроме того, по словам девушки, из-за огромной груди ее перестали звать на интересные фотосессии. Ей также приходится маскировать последствия операции.

Публикация от Sarah Harris (@iamsarahharris) Авг 1 2017 в 3:07 PDT

Сара призвала остальных девушек хорошенько подумать, прежде чем решить на подобную операцию. Сама модель планирует уменьшить размер груди, чтобы вновь чувствовать себя комфортно.

Отметим, что на Сару и ее огромную грудь в Instagram подписаны 1,5 миллиона человек. Девушка регулярно радует фолловеров откровенными снимками, на которых она с удовольствием демонстрирует не только пышный бюст, но и весьма выдающиеся ягодицы.