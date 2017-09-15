Секс с 70-летней актрисой попал на видео

Актриса Гленн Клоуз рассказала о своей роли в фильме 2017 года "Жена", первые кадры котрого показывают постельную сцену с участием 70-летней актрисы и ее ровесника Джонатана Прайса. Актриса считает, что на экране это выглядит смешно и реалистично.

Как считает актриса Гленн Клоуз, людям следует понять, что они остаются привлекательными в любом возрасте до самой смерти. В фильме "Жена" сексуальной стороне отношений уделено немало внимания, пишет The Guardian.



"Я думаю, детям следовало бы показать эту сцену. Она довольна смешная и реалистичная, а работать с Джонатаном было просто изумительно", – рассказала Клоуз.

Фильм снят по мотивам романа американской писательницы Мэг Уолитцер режиссером Бьерном Рунге. Картина рассказывает о женщине Джоан Кастлман, прожившей в браке с мужем-писателем 40 лет, но в итоге решившей развестись. Премьера ленты состоялась на международном кинофестивале в Торонто, который проходит с 7 по 17 сентября. 6 октября 2017 года фильм выйдет в прокат на широкий экран.

Гленн Клоуз – американская актриса театра, кино и телевидения, певица. Она шестикратная номинантка на премию "Оскар", лауреат двух "Золотых глобусов", трёх телевизионных премий "Эмми" и трёх "Тони". Известна своими работами в фильмах "Роковое влечение", "Новая эра Z", "Стражи Галактики", "Тайна семи сестер", "Опасные связи", и "101 далматинец", а также в сериалах "Схватка" и "Щит".