Почему женщины теряют интерес к сексу

Британские ученые установили, что женщины теряют интерес к сексу уже после первого года отношений. У представителей сильного пола такая закономерность интимного поведения отсутствует.

Ученые опросили 11,5 тысяч человек, у которых в течение последнего года был хотя бы один сексуальный партнер. 34% женщин, встречавшихся с партнером больше года, отметили охлаждение к сексу. При этом, дамы, у которых менее длительная связь, в четыре раза более активны в постели.

Среди мужчин снижение интереса к интиму в длительных отношениях наблюдается гораздо реже. В нем признались лишь 15% респондентов, сообщает "Газета.Ru". Также ученые заметили, что сексуальная активность участников опроса сильно зависела от возраста.

Так, у молодых людей обоего пола в возрасте 18-29 лет было около 112 половых актов в год. Респонденты в возрасте 30-39 дет занимались сексом 86 раз в год, а тему, кому 40-49 лет – всего 69 раз.

Ученые также выяснили и причины, которые влияют на снижение либидо. Оказалось, что и мужчины, и женщины охладевали к интиму после эпизодов сексуального насилия или принуждения к половому акту в прошлом. Также выяснилось, что на сексуальное желание представительниц прекрасного пола влияло наличие детей младше пяти лет, а также недавно перенесенные половые инфекции, проблемы с физическим здоровьем и психикой (например, депрессия).