Кто становится жертвой скандального секс-гуру

Специалист в области сексуального образования прокомментировал задержание скандально известного пикапера Алекса Лесли, известного своими оргиями во время тренингов. По мнению эксперта, жертвами интимного гуру становятся девушки с весьма серьезными психологическими проблемами.

По мнению психолога, сексколога и эксперта Тренинг-центра “СЕКС.РФ” Оксаны Бачинской, оказаться под влиянием Лесли психически здоровый человек не может, поскольку он критически относиться к себе и своим действиям. “Отсутствие интимного стыда есть первый признак психического нездоровья. В обществе недаром существуют нормы этики и морали, которые диктуют нам не удовлетворять естественные потребности прилюдно. И никакие тренинги, никакие фразы "выйди из зоны комфорта" не могут продиктовать психически здоровому человеку действовать так, будто его личность уже в стадии распада", – подчеркнул специалист.

Психолог отмечает, что сексуальное образование для большинства женщин – очень деликатный и длительный процесс, а потому довериться в этом вопросе можно только настоящим профессионалам своего дела. По словам эксперта, сломать человеческую психику за пару дней совсем не сложно, для этого даже не нужно иметь специальное образование.

"Раскопать – раскопали, а посадить цветы – далеко не всем хватит умения, опыта, знаний.Ходите на тренинги только к настоящим экспертам в области секса и берегите себя и своих близких", – заключил специалист.

Публикация от Алекс Лесли (@alex.lesley) Сен 6 2017 в 3:57 PDT

Напомним, ранее стало известно о громком задержании известного пикап-тренера Алекса Лесли. Секс-гуру спровоцировал троих своих подопечных устроить оргию с незнакомым мужчиной прямо на набережной Тараса Шевченко.

Пока одна девушка уделяла непосредственное внимание герою вечера, вторая снимала происходящее на мобильник, а третья принимала живописные соблазнительные позы. Видео попало в Сеть и, собственно, оно и заинтересовало полицию.

Как заявили в участке Анастасия Давыдова, Анастасия Вашукевич и Мария Миша, они выполняли приказы своего "хозяина" Алекса Лесли, которые тот отдавал удаленно. Своей участи девушки не противились, совсем наоборот. Кроме того, девушки заявили, что находились в здравом уме и трезвой памяти.