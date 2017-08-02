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Лучшие места для секса в отпуске

Фото: GLOBAL LOOK press/john rowley
Пожалуй, отпуск – идеальное время для самых разных сексуальных безумств, ведь именно на курорте мы забываем про быт и проблемы и можем по-настоящему насладиться близостью с партнером. Ну а чтобы интимные приключения запомнились надолго, лучше организовывать их за пределами спальни. Dni.Ru составили список лучших мест для занятий любовью.
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Сексуальные утехи на морском берегу – классика отпускного жанра. Правда, предаваясь любви на песке, стоит помнить о том, что он имеет свойство забиваться в самые неподходящие для этого места, после чего накал страстей может и поубавиться. 

Поэтому все же лучше заняться сексом прямо в море. Выберете подходящее место с хорошим дном и отправляйтесь туда прекрасной, звездной ночью. 

Кабинки для переодевания

Если вашей паре не чужд эксгибиционизм, то можно заняться любовью прямо в разгар жаркого дня, среди толпы отдыхающих. Ну а чтобы полиция не арестовала вас за нарушение общественного порядка, делать это лучше не на лежаках, а в кабинке для переодевания. Всплеск адреналина гарантирован!

Развалины старого замка

Как правило, в каждом курортном городе можно отыскать исторические развалины крепости или замка, в которых не особо много туристов, а охранники особо за посетителями не следят. Тут-то и можно отыскать укромное местечка для секса. Ну а дух старины и культурная значимость места будут только подогревать ваши ощущения.

Туалет в ночном клубе или ресторане

Если в родном городе вы никогда не позволяли себе вольностей в ресторане, то на курорте самое время это попробовать. А чтобы не создать очередь в туалет из недовольных посетителей, выбирайте малолюдные заведения или позднее время, когда многие уже расходятся. 

Кстати, секс в туалете ночного клуба имеет ряд преимуществ. Хотя бы потому, что перед близостью вы можете "разогреть" партнера страстными танцами. 

Яхта

Ну и, наконец, если хочется особого отпускного гламура и комфорта, то лучше предаться любви на палубе арендованной яхты. Нет денег на аренду яхты? Тогда отправляйтесь на групповую экскурсию на теплоходе и ищите там укромные места . Опять же, страх быть застигнутыми врасплох очень возбуждает. 

Автор: Рудольф Великолепный2 августа 2017, 16:06

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