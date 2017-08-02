Лучшие места для секса в отпуске
Море и пляж
Сексуальные утехи на морском берегу – классика отпускного жанра. Правда, предаваясь любви на песке, стоит помнить о том, что он имеет свойство забиваться в самые неподходящие для этого места, после чего накал страстей может и поубавиться.
Поэтому все же лучше заняться сексом прямо в море. Выберете подходящее место с хорошим дном и отправляйтесь туда прекрасной, звездной ночью.
Кабинки для переодевания
Если вашей паре не чужд эксгибиционизм, то можно заняться любовью прямо в разгар жаркого дня, среди толпы отдыхающих. Ну а чтобы полиция не арестовала вас за нарушение общественного порядка, делать это лучше не на лежаках, а в кабинке для переодевания. Всплеск адреналина гарантирован!
Развалины старого замка
Как правило, в каждом курортном городе можно отыскать исторические развалины крепости или замка, в которых не особо много туристов, а охранники особо за посетителями не следят. Тут-то и можно отыскать укромное местечка для секса. Ну а дух старины и культурная значимость места будут только подогревать ваши ощущения.
Туалет в ночном клубе или ресторане
Если в родном городе вы никогда не позволяли себе вольностей в ресторане, то на курорте самое время это попробовать. А чтобы не создать очередь в туалет из недовольных посетителей, выбирайте малолюдные заведения или позднее время, когда многие уже расходятся.
Кстати, секс в туалете ночного клуба имеет ряд преимуществ. Хотя бы потому, что перед близостью вы можете "разогреть" партнера страстными танцами.
Яхта
Ну и, наконец, если хочется особого отпускного гламура и комфорта, то лучше предаться любви на палубе арендованной яхты. Нет денег на аренду яхты? Тогда отправляйтесь на групповую экскурсию на теплоходе и ищите там укромные места . Опять же, страх быть застигнутыми врасплох очень возбуждает.
Причина смерти одной из самых красивых российских артисток остается загадкой
Певец много лет не оплачивает коммунальные счета и не перечисляет налоги
Неизвестный ударил корреспондента НТВ
Фигуриста чувствует себя безгранично счастливой