Рейс задержали на два дня из-за секса черепах

Пассажиры лоукостера EasyJet два дня не могли покинуть Грецию из-за технических неполадок лайнера и спаривания черепах. О задержке рейса пилот самолета сообщил перед самым вылетом.

Иззначально туристы должны были отправиться с греческого острова Закинф в Лондон в воскресенье днем. Однако перед вылетом капитан судна неожиданно попросил пассажиров лайнера покинуть самолет из-за технических неполадок, сообщает The Guardian.

Специалисты устранили неисправность закрылок лайнера к вечеру, однако даже после этого путешественники не смогли вылететь домой из-за своеобразных правил, принятых на острове. Дело в том, что в летнее время ночные полеты лайнеров здесь запрещены.

Считается, что они могут помешать размножению местных черепах. Эти редкие виды животных спариваются лишь по ночам в летний сезон.

На следующий день часть пассажиров была отправлена в Лондон рейсом другой авиакомпании. Оставшиеся туристы смогли улететь домой лишь 1 августа. При этом, как рассказали пассажиры злополучного рейса, в течение двух суток ожидания им не предоставили ни еды, ни прохладительных напитков.

На греческом острове обитают логгерхеды – головастые черепахи, которые занесены в Красную книгу. Эти животные находятся на грани вымирания по вине человека. Дело в том, что раньше их яйца считались особым деликатесом. В погоне за лакомством, численность черепах резко сократилась .