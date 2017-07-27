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Lifestyle

Как россиян обманывают в турецких отелях

Фото: GLOBAL LOOK press/K. Kreder
Уроженка Киргизии, депортированная когда-то из Москвы, долгое время работала управляющей отеля в Турции. Об обмане туристов, о российско-турецком кризисе и поведении отдыхающих она рассказала в откровенном интервью.
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Ее зовут Халида. И она много лет отработала управляющей турецкого отеля. Сначала в Кемере, потом в Стамбуле. Не всегда все было гладко, но некоторые моменты случайностью никак не назовешь. Чтобы дать представление о системе, по которой работают отельеры в Турции, Халида решилась на откровение, которым поделилась с журналистами издания "Аргументы и факты". 

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"Свою гостиничную карьеру я начинала в трехзвездочном отеле в Кемере. Первые четыре месяца я убиралась в номерах. Это адский труд, несмотря даже на то, что после отъезда гостей мы не мыли ванную и душ, не начищали до блеска унитаз. Уборка санузлов проводилась раз в две недели, раз в месяц, в зависимости от степени загрязнения", – рассказывает Халида.

По ее словам, это уже система. Ведь если бы горничные еще и унитазы мыли, им пришлось бы платить больше. Поэтому Халида советует всем, кто останавливается в недорогих отелях, принимать душ исключительно в тапочках. Ну, и неплохо бы запастись противогрибковыми средствами. 

"В нашем отеле не было системы "все включено", был полупансион – завтраки и ужины. У хозяина был брат фермер, продукты для питания закупались у него, это были очень качественные, свежие, вкусные продукты. Бывало, что те блюда, которые не съедались вчера, мы перекладывали на сегодняшний шведский стол", – делится Халида.

Разумеется, рассказывает киргизка, никаких заветренных салатов или надкусанных фруктов не было. Так, дома ведь никто не выбрасывает на помойку ту еду, что была приготовлена накануне? Поэтому здесь никаких ужасов Халида не видит. 

"Я знаю четыре языка – русский, киргизский, английский и турецкий. Благодаря этому я быстро получила место на ресепшне", – продолжает женщина.

Вскоре она научилась уже по внешнему виду постояльцев определять, будут неприятности или нет. И тех, от кого предполагала головную боль, селила в номерах похуже. Но за доллар-другой могла и передумать. Впрочем, деньги Халида никогда не вымогала: сами давали.

"В Кемере я проработала четыре года. Потом мне написала моя приятельница, что у них в отеле в Стамбуле освободилась вакансия управляющего", – продолжает рассказ Халида. Конечно, это и по деньгам больше, и детей можно было уже забрать и учить в Стамбуле. Само собой, приглашение было принято. 

С туроператорами этот стамбульский отель не сотрудничал, постояльцы сами искали его через интернет и через Сеть же бронировали номера. Следовательно, сотрудникам отеля приходилось самостоятельно оставлять хвалебные отзывы. Так отелю постоянно обеспечивался высокий рейтинг. 

"Приезжающие на курорт россияне редко говорят по-английски, поэтому все их жалобы, скандалы, наезды проходили через меня. Только в отличие от остальных путешественников, русские поскандалят, остынут, а потом приходят извиняться, я знаю, что они не злые, просто своеобразные", – продолжает рассказ Халида. Но, по ее словам, самые ужасные гости – это постояльцы из арабских стран. 

"Вот кто себя чувствует хозяевами жизни, так это они. Денег у них много, а все равно приезжают в отель и просят скидок, потом заселяются в один номер всемером – вдесятером, и так загаживают номер, что впору делать капитальный ремонт. Вот после них точно и ванную приходится отмывать, и унитаз", – говорит бывший управляющий.

Впрочем, арабы – не единственные проблемные гости. Есть еще гости из Польши, говорит Халида. 

"Если заселяется к нам семейство поляков, я уже наперед знаю – не будет дня, чтобы без разборок с ними. Ругаются они по любому поводу, то еды мало на завтраке, то интернет не работает, то полотенца им не каждый день меняют (вы дома правда каждый день полотенца меняете?). Кстати, с завтраков поляки постоянно пытаются взять еду с собой, а это запрещено", – продолжает киргизка.

И, раз речь зашла о проблемных гостях, как не вспомнить про алкоголь. Говорят, что больше всех пьют русские, да еще и бравируют этим. Так вот это не соответствует действительности.

"Больших проблем с пьяными русскими у меня не было никогда. Зато было полно проблем с англичанами, они не знают меры и пить не умеют. Сколько раз их тошнило в лифтах, в номерах, в холле, я даже перечислять не буду. Бывали англичане, которые пьяными представляли опасность для окружающих, провоцировали драки, приставали к девушкам. С ними потом разбиралась полиция", – вспоминает Халида. 

Сейчас Халида вернулась в Киргизию. Ее дочь живет и учится в Стамбуле. Накопив в Турции денег, сейчас Халида планирует осмотреться и немного передохнуть. А потом... Потом, если все сложится удачно, может быть, по словам Халиды, она вернется в Россию.

Автор: Алексей Минин27 июля 2017, 16:47
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