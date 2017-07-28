В Таиланде туристка умерла во время фотосессии

В районе пляжа Камала-Бич на острове Пхукет в Таиланде погибла туристка из Китая, передает РИА Новости. Она стояла на скалах спиной к морю и позировала мужу, который ее фотографировал. Внезапно обрушившейся волной женщину смыло в море. Когда спасатели подняли туристку на поверхность, она уже была мертва.

Отметим, что на многих пляжах Пхукета стоят красные флажки, которые означают запрет на купание в сезон дождей. С середины мая по октябрь в южной части Таиланда часто бывают штормы, высота волн у берега может достигать трех метров. За последние месяцы море унесло несколько жизней – туристы игнорировали предупреждения.

