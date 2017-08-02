Россиянин отсудил 50 тысяч за запах в номере
Как стало известно суду, житель Новосибирска приобрел у некой туристической компании путевку на горнолыжный курорт Шерегеш. Однако, заселившись в номер отеля, мужчина и его семья, почувствовали "стойкий запах канализации".
К сожалению, администрация гостиницы не смогла оперативно устранить вонь, и семья была вынуждена за свой счет переехать в другое место. После испорченного отдыха сибиряк обратился с претензией у турфирме, потребовав возместить ему затраты, сообщает VN.ru.
Однако представители компании отказались выплатить пострадавшему деньги, заявив, что необходимость замены номера не была доказана. На повторную претензию туроператор длительное время не отвечал.
После этого разгневанный путешественник обратился с иском в суд, требуя от компании выплатить неустойку, штраф и компенсацию за причинение морального вреда. Всего мужчина требовал около 100 тысяч рублей, однако суд удовлетворил его требования лишь частично. В итоге, пострадавшему заплатили 50 тысяч рублей.
Все началось с чтения эротического романа вслух
Актер из-за невнимательности довел до слез мать Ксении Собчак
В правительстве страны предсказали ей незавидную участь
The Telegraph по ошибке опубликовала заготовленную новость