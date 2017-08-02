Россиянин отсудил 50 тысяч за запах в номере

В Новосибирске суд обязал туристическую компанию выплатить компенсацию одному из своих клиентов в размере 50 тысяч рублей. Причиной иска туриста стал невыносимый запах фекалий в номере, куда его заселили вместе с семьей.

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