За выходные в Турции скончались пять россиян

На официальном сайте Федерального агентства по туризму (Ростуризм) опубликованы данные, согласно которым за минувшие выходные, 29-30 июля, на курортах Турции скончались пять туристов из России. Четверо умерли во время купания, в том числе из-за проблем со здоровьем.

Ростуризм обратился к любителям отдыха в жарких странах с просьбой учитывать особенности своего организма и реакцию на смену климата. На сайте ведомства приведены рекомендации, призванные минимизировать риски.