Где дешево отдохнуть летом
Специалисты портала для путешественников "Туту.ру" провели анализ забронированных россиянами путевок на июнь-август 2017 года. Оказалось, что самыми экономичными оказались российские направления.
В среднем недельное путешествие внутри страны обойдется примерно в 17,5 тысячи рублей на человека, пишет Lenta.ru. На втором месте по дешевизне – туры в Абхазию. Недельный отдых в республике будет стоить около 19,9 тысячи рублей.
Третье место в рейтинге недорогого отдыха занимает Чехия. Путешествие в эту страну обойдется примерно в 20,4 тысячи рублей. Пятерку бюджетных направлений замыкают Болгария (чуть более 26 тысяч рублей) и Турция (30,1 тысячи рублей).
Также стало известно, что большинство россиян этим летом предпочли отдыхать на родине. Среди заграничных курортов самыми популярными оказались Турция, Греция, Тунис и Таиланд.
Ранее эксперты назвали наиболее востребованные у российских туристов направления внутри страны. Лидером оказался курортный город Сочи. Также в первую четверку топа (в порядке убывания) вошли Симферополь, Санкт-Петербург и Минеральные Воды.
Также специалисты утверждают, что ситуация на рынке авиаперевозок свидетельствует о выходе из кризиса. Подтверждение тому – общее увеличение объема продаж авиабилетов за первое полугодие на 55%.
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