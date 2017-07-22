Молодых британок высмеяли в Турции после попытки изнасилования

О возмутительной истории попустительства сотрудников турецкого отеля рассказало издание Daily Mail. Британские подростки подверглись сексуальному насилию на отдыхе, но не нашли понимания среди тех, кто должен был им помочь.

Для компании четырех молодых британцев – одного парня и трех девушек – эта поездка стала первым самостоятельным выездом за границу. Для отдыха молодые люди выбрали отель Savk в курортном городе Алания на средиземноморском побережье Турции.

Проблемы начались уже на третий день. По словам одной из девушек, ночью к ней стал домогаться один из сотрудников отеля. Он был настойчив, и ей пришлось его оттолкнуть. На следующую ночь, рассказала вторая британка, группа мужчин напала на нее на пляже. О непрошеных ласк незнакомцев ей пришлось спасаться бегством.

Девушки пытались рассказать о своих проблемах сотрудникам отеля. Однако люди, которые были в тот момент за стойкой ресепшена, в ответ на их истории лишь рассмеялись. Тогда молодые британки обратились за защитой в полицию, однако и там им не захотели помочь.

Сотрудники отеля и вовсе стали излагать версию, будто во всех бедах молодых людей виноваты они сами. Якобы компания много пьет и "ищет группового секса". В каком виде выражен этот "поиск" не уточняется.

"То что случилось с ними – это просто душераздирающе", – заметила мать одной из девочек. "Это было так угнетающе для всех родителей дома, потому что мы хотели им помочь, но не могли", – добавила она.

Дельный совет молодые люди смогли получить лишь в посольстве Великобритании – там молодым людям рекомендовали сменить место отдыха. Портал, на котором подростки бронировали номер в отеле, заявил, что не может предоставить им альтернативное жилье.

Впрочем, после того, как молодые люди внесли возмещение за бронирование для них нашлось другое место. Для ребят это стало далеко не единственной дополнительной тратой, связанной с этой скандальной историей. По словам родителей, они потратили сотни фунтов стерлингов на оплату телефонных счетов в попытке разобраться в ситуации.