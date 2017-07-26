В турецком отеле умер россиянин

На территории отеля на курорте Кемер в Турции умер 48-летний турист из России Дмитрий Садоников. Мужчину в бессознательном состоянии обнаружила его супруга.
На место происшествия прибыли врачи, но спасти Садоникова не удалось. Медики устанавливают причину смерти россиянина, передает местное издание Hurriyet.
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