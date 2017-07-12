Россиянку с двумя детьми выгнали из отеля в Турции

Москвичку Инну Архангельскую, отправившуюся на отдых в Турцию с детьми на десять дней, попросили уехать из отеля уже через шесть. В такой ситуации оказались и другие российские туристы.

Женщина приобрела у одного из операторов тур за 85 тысяч рублей. Собрав чемоданы, она улетела в Анталию. Представители турфирмы обещали ей четырехзвездочный отель, перелет и трансферт из аэропорта до места пребывания.

Но через шесть дней отдыха женщину с двумя маленькими детьми попросили покинуть отель и вылететь в Москву. "За три дня до поездки мы узнали, что прилетаем 15 июня поздно вечером, и у нас не будет даже ужина, потому что мы заселимся только в одиннадцать вечера", – цитирует Инну Архангельскую Eg.ru. Таким образом у нее "пропал" один день отдыха. Но это было только начало неприятностей.

Обратный билет у туристки был на 24 июня. Но 20 июня под дверью своего номера она нашла листок, в котором ее уведомили, что вылет назначен на 22 июня. "Мы все возмутились. Некоторые предлагали даже доплатить, лишь бы остаться. Но представитель туроператора сказал: "Нет, вы на вылет!", – вспоминает женщина.

При этом несогласным сказали, что если они не полетят 22-го, то отправятся домой за свой счет, да и билетов уже нет. При этом туристка подчеркнула, что претензий к отелю у отдыхающих не было, недовольство вызывает работа туроператора.

По словам Инны Архангельской, официальной причиной было названо отсутствие чартера в положенный день. Принять наши претензии представитель оператора отказался, сославшись на отсутствие полномочий. "Интересно, что я в самолете я спросила о переносе рейса и мне ответили, что 24-го июня никакой рейс не отменяли, и все по плану", – рассказала женщина.

Группа пострадавших туристов собирается писать коллективную жалобу компании, испортившей им отпуск, а в случае неудовлетворения претензий подавать в суд.

"Такое чувство, что это было запланировано. По договору есть 20 дней для предъявления претензии. Ясно, что туроператор неплохо на нас заработал", – говорит Инна. По ее словам, в этой ситуации оказались более 200 человек, в основном, москвичи.