Жертва пластики шокировала Канны обезображенным лицом

Пользователи Сети обсуждают внешность самой известной жертвы пластической хирургии – французского телеведущего Игоря Богданова. Он вышел в свет с молодой женой во время Каннского кинофестиваля.

На опубликованных кадрах с мероприятия видно, что в попытках остановить процесс старения Богданов довел себя до ужасного состояния. Множество пластических операций сыграли с ним злую шутку – теперь телеведущий больше похож на монстра из фильмов ужасов.

При этом в Сети отмечают, что у Богданова на удивление молодая и красивая спутница – модель Жюли Жардон. По всей видимости, ее не смущает внешность ведущего: она пришла с ним на Каннский кинофестиваль с улыбкой на лице.

Напомним, братья Игорь и Гриша Богдановы являются известными во Франции телеведущими и популяризаторами науки. В конце XX века они вели на местном телевидении шоу о научной фантастике.

Кроме того, братья известны как исследователи. Тем не менее, эксперты и специалисты критикуют их научные работы за отсутствие хоть какой-либо ценности.

Примечательно, что у Игоря Богданова, несмотря на весьма необычную внешность, богатая личная жизнь. Он был женат трижды. Его брат Гриша никогда не вступал в брак.