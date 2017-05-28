Жертва пластики шокировала Канны обезображенным лицом
На опубликованных кадрах с мероприятия видно, что в попытках остановить процесс старения Богданов довел себя до ужасного состояния. Множество пластических операций сыграли с ним злую шутку – теперь телеведущий больше похож на монстра из фильмов ужасов.
При этом в Сети отмечают, что у Богданова на удивление молодая и красивая спутница – модель Жюли Жардон. По всей видимости, ее не смущает внешность ведущего: она пришла с ним на Каннский кинофестиваль с улыбкой на лице.
Напомним, братья Игорь и Гриша Богдановы являются известными во Франции телеведущими и популяризаторами науки. В конце XX века они вели на местном телевидении шоу о научной фантастике.
Кроме того, братья известны как исследователи. Тем не менее, эксперты и специалисты критикуют их научные работы за отсутствие хоть какой-либо ценности.
Примечательно, что у Игоря Богданова, несмотря на весьма необычную внешность, богатая личная жизнь. Он был женат трижды. Его брат Гриша никогда не вступал в брак.
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