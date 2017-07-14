Звезда "Дома-2" показала изуродованное пластикой лицо

Звезда "Дома-2" Мария Кохно, которой не везет в личной жизни, отчаянно пытается стать писаной красавицей, чтобы сводить с ума мужчин. Сначала она увеличила грудь, а теперь мучается после операции по ринопластике.

Едва придя в себя после хирургического вмешательства, Мария, привыкшая на "Доме-2" к жизни напоказ, сразу же отметилась в Instagram. Блондинка показала взволнованным поклонникам фото своего изуродованного пластикой, отекшего и покрытого синяками лица.

Это даже хорошо, что участницы телестройки периодически шокируют народ подобными снимками из больницы. Получается этакая антиреклама пластических операций. Напуганные девочки-подростки с неокрепшей психикой посмотрят на такие фото и зарекутся что-либо менять в своей внешности.

Да и эмоциональный рассказ Кохно о пережитой боли отрезвляет и заставляет навсегда отказаться от мыслей о пластике.

"Пожалуй, сегодня была худшая ночь в моей жизни, не считая той, когда я знала, что последний раз в жизни сплю в одной кровати с мужем, которого люблю больше жизни и от которого на утро уйду навсегда....... что касается носа – дышать абсолютно нечем, что повергает тебя в шок и начинается паника, как при погружении с аквалангом, а, главное, понимаешь – что сделать ничего нельзя ТК внутри тампоны и вытащить их можно только на 3-ий день ....." – пожаловалась на неприятные ощущения Мария, на травмированное лицо которой без слез теперь не взглянешь.

Публикация от Кохно Мария (@marynova888) Июл 13 2017 в 11:23 PDT

Спать Кохно не могла. "Всю ночь я сидела, а отеки на глазах все усиливалось, ночью резко начала кружиться голова, благо пока шла по коридору меня вовремя подхватили ......в голове отек, в носу – как будто атомный взрыв был, под глазами – все цвета боли от разбитых надежд .... – рассказала о своем "убитом состоянии" блондинка. – В целом физическую боль я переживаю гораздо легче, чем душевную ........всем счастья!!!!! и благодарю своего хирурга и весь персонал 💜".

Публикация от Кохно Мария (@marynova888) Июл 13 2017 в 7:31 PDT

Перед операцией Мария тоже глаз не сомкнула, не могла решить – улучшать форму своего носа или оставить как есть. По словам Кохно, у нее была повреждена перегородка после аварии, поэтому ей рано или поздно все равно пришлось бы обратиться за помощью к специалистам. "Не спала всю ночь, думала все утро, в конечном итоге все равно решилась и легла ..... в моем случае всегда лучше сделать ......" – отметила звезда "Дома-2".

Публикация от Кохно Мария (@marynova888) Июл 6 2017 в 3:25 PDT

Примечательно, что первое сообщение Марии сразу после операции было позитивным, радостным. Видимо, тогда еще действовал наркоз. "Анестезиолог роскошный – вошла и вышла из наркоза потрясающе, только немного кружилась голова, нос – практически не болит, только очень тяжело из-за того, что нечем дышать и боишься задохнуться ..... покормили на убой ...... – похвасталась Кохно, не догадываясь, что вскоре ей станет совсем не сладко. – Хирург мой от Бога .....так что всем, кто хочет, но боится – совет! лучше делать раньше, чем позже ......🌺 и вообще – лучше делать 💗наконец-то я начну дышать после аварии и сломанной перегородки. ...форму оцените чуть позже сами".