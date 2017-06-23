Захарова посмеялась над пикантной ситуацией с Михалковым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посмеялась над совместной фотографией с президентом ММКФ Никитой Михалковым. Она обратила внимание на взгляд знаменитого кинорежиссера, прикованный к ее декольте.

Понравившийся Марии Захаровой снимок был сделан на церемонии открытия 39-го Международного Московского Кинофестиваля. На фотографии видно, как Никита Михалков держит за плечи одетую в длинное зеленое платье сотрудницу внешнеполитического ведомства, при этом будто бы тщательно разглядывая вырез на ее груди.

Мария Захарова опубликовала эту фотографию в своем аккаунте в социальной сети Instagram. "Глаза в глаза", – с иронией отметила она. За час ее публикация набрала более четырех с половиной тысяч лайков, ее прокомментировали около 200 человек.

Подписчики официального представителя МИД с юмором отнеслись к подобному инциденту. Многие из них отметили, что Никита Михалков взглянул на Марию Захарову как мужчина. "Есть еще порох в пороховницах!" – написал пользователь sholkovatatiana. "В душе всегда двадцать", – пошутил abatyshkin.

Также многие подчеркнули, что знаменитого кинорежиссера привлекла необыкновенная внешность представителя внешнеполитического ведомства. "Любому было бы сложно устоять перед такой красотой!" – считает пользователь arutyunyan83.

enter; width:100%;"> "Глаза в глаза" �������� Публикация от Maria Zakharova (@mzakharovamid) Июн 23 2017 в 8:01 PDT

Напомним, Мария Захарова стала одной из главных звезд церемонии открытия ММКФ. На мероприятии прозвучала песня ее собственного сочинения "Верните память", композицию исполнила Наргиз Закирова. "Отдельные слова благотворности Никите Михалкову, который переборол мой страх и настоял на включении её в программу открытия", – написала она впоследствии в Instagram.