Мария Захарова показала округлившийся живот

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посетила церемонию открытия 39-го Московского международного кинофестиваля. На светском мероприятии она, как всегда, появилась в элегантном наряде.

Дипломат превосходно смотрелась на красной дорожке в роскошном зеленом платье с декольте. Однако наряд с завышенной талией не смог скрыть округлившийся животик представителя внешнеполитического ведомства.

Глядя на фото Марии Захаровой, нельзя не предположить, что она беременна. К тому же в последнее время дипломат носит одежду свободного кроя, хотя совсем недавно демонстрировала в Facebook подтянутую фигуру.

Сотрудница российского МИДа является своего рода иконой стиля. А один из кадров, сделанных в спортзале, сделал ее мировым секс-символом по версии британского издания The Sun.

Тогда Захарова сделала селфи в раздевалке тренажерного зала. Для занятий она выбрала серые шорты и футболку кораллового цвета.

enter; width:100%;"> Утро должно быть бодрым ���� потому что в спортзале Публикация от Maria Zakharova (@mzakharovamid) Апр 18 2017 в 10:34 PDT

В 2005 году Мария Захарова вышла замуж за предпринимателя Андрея Макарова. Супруги воспитывают дочь Марианну, которая родилась в 2010-м. Не исключено, что в семье скоро произойдет пополнение, но официального подтверждения этой информации пока нет.