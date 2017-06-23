Мария Захарова показала округлившийся живот
Дипломат превосходно смотрелась на красной дорожке в роскошном зеленом платье с декольте. Однако наряд с завышенной талией не смог скрыть округлившийся животик представителя внешнеполитического ведомства.
Глядя на фото Марии Захаровой, нельзя не предположить, что она беременна. К тому же в последнее время дипломат носит одежду свободного кроя, хотя совсем недавно демонстрировала в Facebook подтянутую фигуру.
Сотрудница российского МИДа является своего рода иконой стиля. А один из кадров, сделанных в спортзале, сделал ее мировым секс-символом по версии британского издания The Sun.
Тогда Захарова сделала селфи в раздевалке тренажерного зала. Для занятий она выбрала серые шорты и футболку кораллового цвета.
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В 2005 году Мария Захарова вышла замуж за предпринимателя Андрея Макарова. Супруги воспитывают дочь Марианну, которая родилась в 2010-м. Не исключено, что в семье скоро произойдет пополнение, но официального подтверждения этой информации пока нет.
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