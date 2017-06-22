Самые красивые платья церемонии открытия ММКФ

Вечером 22 июня в Москве стартовал 39-й ММКФ. За неделю отечественные киноманы посмотрят десятки фильмов, заслуживающих внимания. В состав жюри в этом году вошла несравненная Орнелла Мути, которую на красной дорожке крепко обнимал президент фестиваля Никита Михалков.

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