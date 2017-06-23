Мария Захарова отказалась встать в один ряд с Собчак

41-летний директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России затмила иных звезд кино и музыки, дефилирующих на красной дорожке Московского кинофестиваля. Правда, вставать в один ряд с Ксенией Собчак и другими светскими персонами отказалась По окончании церемонии с дипломатом пообщался корреспондент Dni.Ru.

Мария, Вы стали настоящей звездой светской хроники. Ощущаете себя светской львицей?

Я никогда не была светской львицей, всегда являлась сотрудником Министерства иностранных дел. И сегодня чувствую себя практически как Золушка на балу. Я не вижу в этом особой для себя светскости: вокруг – прекрасные профессионалы, актеры и режиссеры, которые воплощают на экране нашу мечту.

Но при этом Вы, пожалуй, самый известный из госчиновников. Как так вышло?

Я не совсем с этим согласна. У нас в стране большое количество людей, которые не просто известны, а являются настоящими авторитетами в профессиональной среде. Просто у меня работа такая – быть на виду, озвучивать какие-то вещи.

А как готовились к сегодняшней красной дорожке и к кому из дизайнеров обратились за нарядом?

Я не хотела об этом говорить, поскольку, повторюсь, боюсь прослыть светской львицей. Но придется, видимо, рассказать. Платье к церемонии я придумала сама. Есть замечательная российская компания, которая выпускает дизайнерскую одежду в неоклассическом стиле. Я обратилась к ним, объяснила свою идею, и они ее воплотили.

enter; width:100%;"> Главной звездой открытия ММКФ можно назвать официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову. #ммкф #кинофестиваль #ммкф2017 #mmkf #краснаядорожка #мариязахарова Публикация от Дни Ру (@dniru) Июн 22 2017 в 9:46 PDT

С Никитой Михалковым – главой Московского кинофестиваля – Вы дружите?

Его можно уважать, любить, восхищаться им. Дружат же с ним совершенно великие люди. Он иногда меня одаривает своим вниманием.

На открытии ММКФ прозвучала написанная Вами песня. И это было эффектно, кстати. Ведь Вы меньше всего ассоциируетесь с этим видом искусства...

Я никогда не говорила и не скажу, что пишу песни. Эта композиция была лишь выплеском эмоций. А они проявляются по-разному: иногда – в танце, иногда – в текстах. Я не называю их стихами. Стихи – это Пушкин, Бальмонт, Ахматова. А у меня тексты, которые могут быть смешными, саркастическими, грустными. Удивительное в этой истории то, что когда больше года назад я опубликовала текст, не сказав ни слова о том, что это текст с мелодией, люди мне начали присылать свои варианты музыки, настаивая, что это песня. Свой вариант прислала мне и туркменский композитор Марал Якшиева. Потом случайно, в разговоре с Максимом Фадеевым, я рассказала про это и предложила сделать какую-то профессиональную историю. Он буквально через пять минут сказал: "Я ее беру – предложу Наргиз".

Символично для Вас, что премьера песни состоялась именно на Московском кинофестивале?

В мае мне позвонил Никита Сергеевич и сказал, что слышал про мою песню. Я отмахнулась: мол, это все несерьезно. Но Михалков настоял. Послушал и сказал: "Это то, что нужно для 22 июня! Мы искали что-то, что было бы созвучно дате". Конечно, я изначально не стремились написать что-то про 40-е, про Великую Отечественную. Она написана про сегодняшний день, про трагедию, про страшную историю с Героем России Олегом Пешковым (военный летчик, самолет которого в 2015 году был сбит военным истребителем. – Прим. ред.). Но, повторюсь, я не считаю себя поэтом-песенником.