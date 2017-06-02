Российская семья потратила на перелет 1,7 миллиона рублей

Путешествие из Таллина в Токио и обратно обошлось российской семье из четырех человек в 1,7 миллиона рублей. Бронирование билетов по такой цене стало одним из самых дорогих за последние несколько месяцев.

По информации онлайн-турагентства Biletix, билет по маршруту Таллин-Токио обошелся каждому члену семьи примерно в 416,5 тысячи рублей. За этот же период еще один дорогой перелет совершил турист, летевший из Москвы в Дуалу (Камерун).

За билеты туда и обратно он заплатил 560,9 тысячи рублей. Несколько дешевле оказался перелет семейной пары из Москвы в мексиканский город Леон-де-лос-Альдама и обратно. Супругам пришлось заплатить 524 тысячи рублей, пишет Lenta.ru.

По информации турагентства, в среднем, российские туристы готовы тратить на перелеты гораздо меньше денег. Так, 41% путешествующих покупает авиабилеты за 10-20 тысяч рублей в оба конца. 12% россиян готовы тратить на эти цели по 30 тысяч рублей. И лишь 1,2% граждан готовы покупать билеты на самолет за 50 тысяч рублей и больше.

Ранее сообщалось, что в условиях кризиса многие российские авиакомпании начали снижать цены на билеты. В связи с этим изменились и предпочтения туристов. Так, этой весной наиболее популярными направлениями стали Париж (Франция_, Тбилиси (Грузия) и Прага (Чехия). Среди других популярных в весенние дни городов Рим, Киев, Тель-Авив, Минск, Амстердам и Милан.